Avant le choc contre l’Afrique du Sud en 8es de finale de la CAN, mardi à San Pedro, Walid Regragui a insisté sur l’importance du «respect de l’adversaire» et de «l’humilité» tout en évitant d’avoir un «esprit si craintif».

En conférence de presse d’avant le match, le sélectionneur national s’est projeté vers l’avenir assurant que «désormais, c’est une autre compétition» après l’achèvement de la phase de poules. «On est motivés pour nous qualifier en quart de finale», a assuré le coach, insistant sur la vertu de l’humilité et son importance en football.

«On a beaucoup de respect pour l’Afrique du Sud parce que c’est la dernière équipe qui nous a battus après le Mondial. D’ailleurs, c’était la première et la seule à le faire», a rappelé Regragui sans manquer de vigilance: «On ne se dit pas qu’on est dans une position favorable. Au contraire, on a vu des matchs, il y a des surprises, il y a des équipes qui confirment et d’autres qui ne confirment pas».

Regragui a tenu à dessiller les yeux des supporters et des observateurs sur l’image en trompe l’œil qu’ils auraient eu sur le parcours «peu reluisant» des Lions en premier tour.

«On est demi-finalistes de la Coupe du monde, on a terminé premier de notre groupe. Après le match du Congo, on a douté de nous, mais heureusement, le football est bien fait. Le Congo a montré que c’était une équipe qui elle aussi envisageait de gagner la CAN (avec sa victoire contre l’Egypte, NDLR) et en fait ce résultat (match nul contre la RDC, NDLR) nous mettait plus en valeur qu’autre chose», a-t-il relevé.

L’ancien adjoint de Rachid Taoussi, qui a vécu la désillusion de la CAN 2013, a mis en avant les forces de l’Afrique du Sud face à qui le Maroc a connu la défaite lors des matchs qualificatifs pour la présente CAN.

«On a perdu contre l’Afrique du sud ; ça nous fait une petite piqure de rappel même si c’était dans un autre contexte avec une autre équipe qui n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui.»

«On jouait pratiquement un match amical en mois de juin, il n’y avait pas tout notre milieu de terrain, on a essayé Ziyech au milieu, il n’y avait pas notre gardien de but, d’autres ailiers (…) Ils vont avoir affaire à une autre équipe demain qui n’est pas celle qu’ils ont battue», a-t-il prévenu.

Analyse SWOT des Bafana Bafana

Se livrant à la demande des journalistes à une analyse SWOT (forces et faiblesses ; attraits et menaces) de l’équipe adverse, Regragui n’a pas tari d’éloge concernant les Bafana Bafana gardant pour lui la partie «faiblesses» qu’il compte exploiter demain sur le terrain.

«C’est une équipe qui a des certitudes. Elle a 7 joueurs qui jouent dans la même équipe, donc ils ont des automatismes. Ce qui n’est pas le cas pour nous, car souvent, pour les équipes nationales, c’est difficile de trouver des automatismes parce qu’on n’a pas beaucoup de temps», a-t-il nuancé.

«Ils ont la chance d’avoir un grand club qui est très fort sur le continent (Mamelodi sundowns, NDLR) qui est habitué à jouer ces compétitions africaines, de jouer sous la chaleur et des joueurs ayant des automatismes parce qu’en club ils travaillent toujours ensemble», a-t-il soulevé notant que c’est ce qui constitue «la force de cette équipe».

Attirant l’attention sur la rapidité d’une équipe sud-africaine «joueuse», rapide en contre-attaque, mais «qui sait aussi défendre» et «posséder le ballon», Regragui a assuré qu’elle aura affaire à une équipe marocaine qui «sait défendre très bien et rester solide comme les grandes équipes».

Insistant clairement sur l’importance de voir une équipe nationale à la hauteur abstraction faite de la performance de l’équipe adverse, Regragui a donné un avant-goût des directives qu’il va donner à ses joueurs, notamment, d’être «plus agressif sur les duels et d’en gagner plus et savoir mieux gérer les matchs avec plus de sérénité».

Le champion d’Afrique avec le WAC s’est dit «prêt à tous les scénarios pour cette rencontre y compris jouer plus de 90 minutes».