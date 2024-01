La Confédération africaine de football (CAF) aurait ouvert une enquête sur l’altercation qui a éclaté après le duel des les Lions de l’Atlas avec les Léopards, hier dimanche 21 janvier 2024, entre le sélectionneur national Walid Regragui et le capitaine de la République démocratique du Congo (RDC), Chancel Mbemba.

A en croire les informations du journaliste de GOAL, Taha Imani, une enquête a été diligentée par la CAF immédiatement après le fâcheux incident qui a eu lieu lors du coup de sifflet final du match opposant le Maroc à la RDC, et qui s’est soldé par un nul.

Mercato: l’Atletico Madrid traque Bilal El Khannouss (médias)

تم فتح تحقيق عاجل من قبل الكاف بخصوص ما حدث في مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية. سيتم اتخاذ قرارات قبل المباراة الثالثة في المجموعة. — Taha IMANI (@Tahamurcielago) January 21, 2024

« Une enquête urgente a été ouverte par la CAF concernant ce qui s’est passé lors du match entre le Maroc et la RD. Des décisions seront prises avant le troisième match du groupe« , croit savoir la même source, soulignant que « le geste de Mbemba et ses déclarations diffamatoires seront sanctionnés« .

Je peux vous confirmer que le geste de Mbemba et ses déclarations diffamatoires seront sanctionnés. La situation s’annonce de plus en plus difficile pour lui.pic.twitter.com/F7NlaZuYl2 — Taha IMANI (@Tahamurcielago) January 22, 2024

Insinuations de « racisme »

S’exprimant à des médias marocains à l’issue de sa brouille houleuse avec le technicien marocain, Mbemba a fait des insinuations douteuses, laissant croire que le coach national aurait tenu des propos « racistes » à son encontre.

« (…) Je respecte les coachs mais on a coupé la vidéo à la télé. Je n’ai pas besoin de balancer, j’ai pris le temps de glorifier mon Dieu. C’est le plus important, je garde mon silence, je suis comme ça, tout le monde connaît Chancel, mais je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un. Je ne suis pas un super joueur mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir du coach », a-t-il déclaré.

Mise au point de Regragui… sur un média français!

Pour se défendre de toute formule « raciste » à l’endroit de l’international congolais et dissiper les malentendus, Regragui a choisi de confesser sa version des faits au quotidien français l’Equipe.

« Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir », soutient le sélectionneur national.

CAN: voici le point sur le groupe des Lions de l’Atlas

« Il verra exactement ce qu’il s’est passé. Et voilà ce qu’il s’est passé… Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi: « Mais pourquoi tu me parles comme ça? » Et là, il regarde ailleurs, genre « je ne te serre pas la main ». Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens », raconte-t-il.

« En parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même », tempête Regragui.