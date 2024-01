A la veille du choc contre l’Afrique du Sud en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur national a dévoilé le point médical, ce lundi à San Pedro, avec son lot de mauvaises nouvelles.

Walid Regragui a annoncé une mauvaise nouvelle pour l’équipe nationale. Regragui devrait se passer des services de Sofiane Boufal, sauf un miracle!

Interrogé sur l’état de santé de Hakim Ziyech et Sofiane Boufal, le coach national a commencé par ce dernier, affirmant qu’il «est déclaré forfait». «Je pense que sa CAN est terminée», a regretté non sans amertume Regragui.

«On a perdu un joueur. Ça arrive en entraînement comme ça pourrait arriver durant un match. C’est une blessure musculaire qui va l’empêcher de terminer le tournoi, sauf un miracle. On verra ! Mais, aujourd’hui, c’est très compliqué pour Sofiane», a poursuivi le coach.

S’agissant de Hakim Ziyech, Regragui a assuré que le staff médical fait des mains et des pieds pour qu’il soit prêt suite à sa blessure au niveau de la cheville lors de la rencontre contre la Zambie.

Ziyech incertain

Regragui s’est dit prêt à engager Ziyech, à ses risques et périls. «On va faire le maximum pour qu’il soit sur le terrain. S’il faut prendre un risque, on le prendra parce qu’on a l’humilité de penser qu’on veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu’on ne peut pas s’en passer», a-t-il dit.

«Je pense que ça serait manquer de respect à l’Afrique du Sud et au football que de dire qu’on peut se passer de Hakim Ziyech et d’envisager un quart de finale», a-t-il ajouté.

«On est avec le staff médical, avec Hakim, on bosse toutes les heures et toutes les minutes pour le remettre sur pied et pour qu’il soit prêt pour demain. Donc, la décision, elle sera prise à la dernière minute voire à la dernière seconde avant le match. Mais, s’il peut jouer, on fera tout pour qu’il puisse démarrer le match», a-t-il, expliqué.

Mazraoui est prêt

Cette conférence a apporté en revanche une bonne nouvelle à savoir le rétablissement complet de Mazraoui. «Dieu merci, comme je vous le dis, on est sur de la planification de temps en temps. Il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqué pour notre choix de ramener Noussair, mais aujourd’hui voilà, il est opérationnel».

«Donc le plan qu’on avait mis en place à penser qu’on pouvait passer le premier tour sans Noussair et Dieu merci est là. Il s’est entraîné normalement ? Il est apte», s’est félicité le coach, notant que c’est à lui de décider s’il va débuter ou pas le match.