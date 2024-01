Les Lions de l’Atlas fouleront la pelouse du stade San Pédro, mercredi soir, pour affronter la Zambie en troisième et dernier match de la phase de poules.

Déjà qualifiés, Les Lions de l’Atlas devront, à l’issu de cette rencontre, connaître le classement. Et donc leur futur adversaire s’ils finissent en tête ou deuxième de leur poule.

Mais pour le sélectionneur national Walid Regragui, cette donne ne change rien à la rencontre du jour : il faut viser la première place du groupe F.

«On est content d’être qualifié. On a fait ce qu’on avait à faire. On voulais se qualifier rapidement. On l’a pas fait en match contre la RDC en prenant les 6 points. Mais avec le résultat d’hier nous ont permis d’être qualifiés avant le dernier match. C’est fait. Et c’est positif, on devient régulier dans les CAN en passant le premier tour. C’était rare, il y a dix ou quinze ans», c’est avec ces mots que Walid Regragui, a entamé ce mardi la conférence d’avant match Maroc-Zambie.

Pour le sélectionneur national, il s’agira pas d’une balance de santé, au contraire. Il faut, dit-il, « respecter l’adversaire » en visant la victoire et donc la première place du groupe F: «on veut viser la première place. On mérite cette qualification. On a pas le temps de se reposer, on est concentré pour ramener trois points. Ça va être un match tactique contre la Zambie. C’est une bonne opposition».

«On va jouer à 20h. On n’aura donc pas d’excuses. On s’est fixé des objectifs assez élevés. Il faut chercher la première place. On a toujours la même mentalité. On a été critiqué mais il ne faut pas en demander trop à cette équipe. (…) Mais honnêtement, à 14h ce match était injouable», a dit le sélectionneur en référence au match Maroc-RD Congo, dont l’ombre planait sur la conférence de presse.

Pour ce dernier match de groupe, Regragui annonce, par ailleurs, qu’il devra encore faire des choix sur le Onze de départ pour espérer poursuivre l’aventure dans de meilleures conditions: « Certains joueurs ont des cartons jaunes, on va essayer d’être intelligent. Il faut éviter de perdre des éléments pour la suite. J’ai convoqué 27 joueurs donc j’ai confiance en eux. On a vu hier tout le monde joue. Il faut respecter la compétition. On veut finir premier».

Le coach a toutefois rassuré sur son banc de touche. Il n’y a pas d’absents, a-t-il dit. «On suit notre plan du tournoi. On a lâché beaucoup d’énergie mais c’est comme ça. On est préparé. On a des joueurs de haut niveau. On a un effectif de qualité. D’ailleurs, on me critique car je laisse des bons joueurs sur le banc.»