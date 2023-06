Les Lions de l’Atlas ont été battus par les Bafana Bafana (2-1), samedi au stade FNB de Johannesburg, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-Côte d’Ivoire 2023.

Lors de la première période, les protégés de Walid Regragui ont tenté d’imposer leur jeu dans l’optique d’ouvrir la marque le plus tôt possible, mais c’est sans compter sur les contre-attaques des Sud-africains qui ont réussi à inscrire leur premier but dès la 5e minute après un tir de Percy Tau qui a fini dans les filets après une mauvaise manipulation du portier Mounir Mohamadi.

نهاية المقابلة بفوز منتخب جنوب إفريقيا أمام منتخبنا الوطني 🏁 Full time !! 🇿🇦 2-1 🇲🇦#DimaMaghrib #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/Qg6ZwrSXWP — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 17, 2023

L’appétit des Bafana s’est ouvert après ce but avec davantage de tentatives sérieuses qui ont été déjouées par la défense. Un tir bien cadré par Themba Zwane à la 11ème minute a constitué un danger pour les Lions de l’Altas, mais cette fois Mohamadi a été au bon endroit.

La première tentative sérieuse des Marocains est venue à la 14ème minute grâce à un tir concentré de Youssef Mellah qui a terminé dans les mains du gardien Ronwen Williams.

À la 26ème minute, l’équipe nationale a été à deux doigts d’ouvrir la marque, mais Imrane Louza n’a pas bien saisi l’occasion qui s’est offerte à lui. La pression des joueurs marocains est montée, mais sans pour autant réussir à marquer un but.

Regragui a décidé ainsi, à la 5 minutes de la fin de la première mi-temps, d’insuffler du nouveau sang dans l’équipe avec l’entrée de Anas Zrouri à la place de Noussair Mazraoaui.

Lors de la seconde période, les joueurs marocains ne sont pas bien entrés dans le match, ne parvenant pas à mettre en œuvre leur jeu et montrant des faiblesses en défense et une fébrilité en attaque.

Ainsi, dès l’entame du jeu, les protégés de Hugo Broos se sont montrés plus entreprenants, Lerato Lepaza ayant réussi à marquer le deuxième but grâce à une contre-offensive à la 48ème minute.

Confortés par leur avance et les acclamations et encouragements des supporters, les Sud-africains ont failli aggraver le score à la 55e minute si ce n’était la vigilance de Mohamadi qui a contré le tir du sulfureux Percy Tau.

Les joueurs sud-africains ont continué à imposer leur rythme avant que les coéquipiers de Hakimi n’inscrivent leur premier but grâce à un tir de Hakim Zyech à la 59e minute.

صور المقابلة بين المنتخب الوطني و منتخب جنوب إفريقيا 🇿🇦 📷 Relive the intense action and the moments from the match against South Africa. Our Team gave it their all till the final whistle#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/nAePt5yQvk — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 17, 2023

Devenus plus dynamiques durant les derniers moments du match, les nationaux n’ont pas pourtant réussi à égaliser. En revanche, les contrattaques des Sud-africains n’ont pas cessé, l’attaquant Theboho Mokwejna, ayant raté un but certain face au gardien marocain à la 80e minute.

La sélection marocaine avait décroché, officiellement, en mars dernier, son billet au terme du nul (2-2) entre l’Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du Groupe K.

L’équipe nationale avait battu l’Afrique du Sud (2-1) et le Liberia (2-0), lors des deux précédentes journées de ce groupe qui ne compte que trois sélections après la suspension du Zimbabwe par la Fédération internationale de football (FIFA).

Les hommes de Walid Regragui disputeront leur dernier match comptant pour ces éliminatoires, le 4 septembre prochain, à domicile, face au Liberia.