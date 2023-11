Le Wydad de Casablanca s’est finalement incliné, ce dimanche 12 novembre 2023 à Pretoria, face à l’équipe Sud-africaine de Mamelodi Sundowns (2-0), en finale retour de l’African Football League (AFL).

Pas de miracle, ni de confirmation. Les Rouges ont trébuché, une fois encore, au pied de la première marche du podium. Menant (2-1) en finale aller, le Wydad a perdu ce dimanche face à l’équipe Sud-africaine de Mamelodi Sundowns (2-0), en finale retour de l’African Football League (AFL).

Au début, cette deuxième manche s’apparentait au match aller. Une partie terne marquée par les erreurs techniques des deux côtés. Les joueurs du Wydad tout comme ceux du Mamelodi Sundowns.

Si les locaux se sont montrés agressifs dès l’entame du match, ils ne parviennent pas à inquiété le portier des Rouges jusqu’à la 30e minute. Les Mamelodi manquent alors de justesse une occasion d’ouvrir le score.

La donne va changer au cours du temps additionnel. Sur une première véritable occasion, les Sud-Africains concrétisent. Le keeper El Motie avait pourtant sorti une belle parade mais l’attaquant Shalulile récupère le ballon et le pousse au fond des filets. Le Sundowns prend ainsi l’avantage sur les deux rencontres avant le départ aux vestiaires.

À vouloir tenir le score (2-0), les protégés d’Adil Ramzi se sont fait piéger.

En 2e période, rien n’a changé. Les locaux gardent le contrôle du terrain. Les Rouges ne s’en sortent pas. Ils ont failli encaissé un autre but rapidement.

Shalulile a profité d’une passe Wydadie manquée pour se trouver seul face au but. Le portier marocain sort et intercepte parfaitement.

Le WAC ne semblait plus en mesure de réagir, pourtant un seul but leur permettait de décrocher les prolongations.

À 53e minute, un joueur Sud-Africain profite d’un ballon perdu pour défier le gardien. Avec sang-froid, il pique et permet à son équipe de doubler la mise (2-0).

