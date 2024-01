Dans un communiqué au ton provocateur et menaçant, la Fédération de football de la RD Congo porte des accusations graves contre Walid Regragui et ses joueurs.

Alors que Walid Regragui a tenté de mettre fin à la fausse polémique suite à l’incident ayant émaillé, dimanche, la fin du match Maroc-RDC, la fédération congolaise, elle, s’est rangée du côté de son capitaine d’équipe. Si Chancel Mbemba n’a fait qu’insinuer que le sélectionneur national l’aurait insulté, la Fédération de football de la RD Congo (Fecofa), elle, va plus loin. L’instance accuse Regragui ainsi que des joueurs de l’équipe nationale d’avoir carrément tenu des « propos racistes ».

Dans un communiqué incendiaire, dont le titre en dit long «message d’indignation de la Fecofa suite à des insultes racistes et voies de fait sur Chancel Mbemba», la Fecofa prétend que le défenseur central de l’Olympique de Marseille « a fait l’objet des propos discourtois de la part des joueurs marocains, à la suite de leur sélectionneur, jusqu’à être victime des voies de fait de leur part dans les couloirs des vestiaires ».

[Communiqué Officiel] Les attaques racistes envers notre capitaine @mbemba22 sont inacceptables. Nous sommes aux côtés de @mbemba22 dans cette épreuve. Consultez notre communiqué complet pour plus d’informations. 🚫🤝https://t.co/EFmq2ZMCM3#NonAuRacisme pic.twitter.com/TBSjunFyBf — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) January 22, 2024

L’instance menace même de porter l’affaire devant la CAF. « La Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) exprime toute son indignation quant à ce, stigmatise pareille attitude antisportive et se réserve le droit d’user de ses voies de protestation en saisissant notamment les instances disciplinaires de la Confédération Africaine de Football (CAF) en la matière pour que pareil égarement ne se répète plus lors des rencontres de football sur le continent », annonce le communiqué, repris par la presse africaine.

L’instance reste floue au sujet des accusations portées contre les membres de l’équipe nationale dans son communiqué signé par son président, dont le lien de téléchargement a été supprimé depuis.

Regragui a déjà livré sa version des faits au quotidien français l’Equipe. «Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir», a dit le coach marocain.

«Il verra exactement ce qu’il s’est passé. Et voilà ce qu’il s’est passé… Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi: Mais pourquoi tu me parles comme ça? Et là, il regarde ailleurs, genre : je ne te serre pas la main. Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens », a-t-il raconté.

«En parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même», avait déploré Regragui.