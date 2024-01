Le sélectionneur national, Walid Regragui, a décliné, dans une interview diffusée sur la chaîne américaine CNN, les ambitions des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), assurant oeuvrer pour aller le plus loin dans la compétition dans l’espoir d’un second titre continental pour le Maroc.

Un tel exploit ne sera pas aisé mais les joueurs « feront tout leur possible » pour y arriver et rendre à nouveau le peuple marocain heureux, a assuré le sélectionneur du Maroc, qui selon la chaîne américaine, fait désormais partie de « l’élite » du football mondial après la performance historique réalisée au dernier Mondial.

“Plus d’un an après une performance de conte de fées lors de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, tous les regards sont tournés vers l’équipe nationale marocaine de football et son entraîneur Walid Regragui. Et pour cause, ils font partie des favoris” pour remporter cette nouvelle édition de la CAN, relève CNN dans cet entretien réalisé au Complexe Mohammed VI de football à Salé avant la compétition continentale, et diffusée vendredi dans la rubrique “African voices change makers” de la chaîne américaine d’information en continu.

Pour le coach national, les objectifs lors de cette CAN sont “importants”. “Dans ce centre de formation [Complexe de football Mohammed VI] se trouve une photo de l’équipe nationale qui fut la dernière à remporter la Coupe d’Afrique en 1976. Chaque jour, lorsque les joueurs viennent ici, ils regardent la photo et s’en inspirent”.

”En tant que coach, mon objectif n’est pas de retirer cette photo mais de mettre ici une autre photo des prochains vainqueurs”, a-t-il confié, ajoutant avoir accepté le poste de sélectionneur trois mois avant le Mondial « par amour pour mon pays et parce que disputer une Coupe du monde est le rêve de tous les entraîneurs ».

Assurant que le Maroc doit désormais se qualifier régulièrement à la Coupe du monde, le meilleur sélectionneur d’Afrique de l’année n’a pas écarté la possibilité de voir un jour une équipe africaine remporter le trophée mondial.

S’agissant de son sacre personnel, il a déclaré que “ce ne sont pas des choses qui m’intéressent beaucoup. Ce qui m’intéresse le plus, c’est mon équipe”.

“Aujourd’hui, de nombreux trophées individuels sont décernés, que ce soit les Prix de la CAF, le Ballon d’Or ou de la FIFA. C’est agréable de voir des Africains comme moi à ces récompenses, mais c’est d’abord parce que cela valorise le continent, et surtout, cela met en valeur le paysage footballistique marocain”, a-t-il indiqué dans cet entretien, dont le transcript a été publié auparavant sur le site internet de CNN et ses réseaux sociaux.

En huitièmes de finale de la CAN, la sélection marocaine sera opposée mardi à son homologue sud-africaine, au stade Laurent Pokou.