Match nul pour les Lions de l’Atlas pour leur deuxième match de la CAN 2023 face au Léopards de la RDC (1-1). Le premier but a été marqué par Achraf Hakimi à la 6e minute de la première période.

Comme prévu, ce n’était pas un match facile pour les Lions de l’Atlas. Mais ces derniers ont su rester solides tout au long des 90 minutes de jeu. Après une première mi-temps dominée par la sélection nationale, la deuxième période fut assez équilibrée.

نهاية المقابلة بالتعادل بين منتخبنا الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

🏁Full time !! 🇲🇦1-1🇨🇩

The match ends in a draw between our National Team and the Democratic Republic of Congo#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/YklnRigv2c

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 21, 2024