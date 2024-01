Décidément la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’annuler toutes les sanctions prises contre Walid Regragui, n’a pas plu aux responsables sportifs de la RD Congo qui déclarent « porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dès réception de la décision motivée ».

Alors que le public footbalistique s’est réjouit de pouvoir voir Walid Regragui sur le banc des Lions de l’Atlas lors du choc des huitièmes de finale contre l’Afrique du Sud, mardi, à la suite de l’annulation décidée vendredi 26 janvier de la suspension de quatre matchs assortie d’une amende de 5000 dollars prononcée deux jours aupravant contre le sélectionneur national, la Fédération congolaise de football association (FECOFA) vient d’annoncer son intention de porter l’affaire devant le TAS.

En effet, dans un communiqué rendu publicn ce lundi soir, la FECOFA rappelle que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a interjeté appel contre cette décision et que « malgré les aveux circonstanciés dudit entraineur, et confirmés par les images qui ne laissent pas l’ombre d’aucun doute, la Commission d’appel a, contre toute attente, tout bonnement annulé la décision en date du 26 janvier 2024 ».

Face à cette situation, la FECOFA qui se dit « convaincue du caractère totalement injustifié de cette annulation », annonce passer à l’ultime étape d’un conflit sportif à savoir « porter l’affaire devant le TAS », et ce, « dès réception de la décision motivée, conformément aux dispositions en vigueur ».

Vendredi dernier, la commission de discipline de la CAF avait décidé d’annuler entièrement la sanction prononcée contre Walid Regragui, y compris la sanction financières.

«La commission d’appel de la CAF a également annulé l’amende précédemment décidée à l’encontre du sélectionneur national. Elle a pris cette décision après avoir entendu les plaidoiries de la Fédération royale marocaine de football (FRMF)», avait expliqué la Fédération dans un communiqué.

Après les sanctions prononcées par la commission de discipline de la CAF à l’encontre du coach, la FRMF avait interjeté appel.

Ces sanctions étaient décidées à la suite d’une enquête ouverte par ladite commision à propos de l’altercation qui a éclaté après le duel des Lions de l’Atlas avec les Léopards, dimanche 21 janvier 2024, entre le sélectionneur national Walid Regragui et le capitaine de la République démocratique du Congo (RDC), Chancel Mbemba.

L’enquête a été diligentée par la CAF immédiatement après l’incident qui a eu lieu qui a commencé avant même le coup de sifflet final du match opposant le Maroc à la RDC.

Walid Regragui avait saisi la conférence de presse d’avant le match Maroc-Zambie pour mettre les points sur les i au sujet des incidents ayant éclaté à l’issue du match Maroc-RDC. Il assure n’avoir jamais insulté Chancel Mbemba et compte défendre son image jusqu’au bout.

Interrogé par la presse marocaine au sujet des incidents ayant émaillés cette rencontre, Regragui y est revenu en long et en large, affirmant: «on m’a accusé de racisme alors que je n’ai fait que serrer la main du joueur. Cette polémique a été un peu trop exagérée sur les réseaux durant 48 heures. (…) Dire que j’ai eu des propos racistes est honteux. Je défendrai mon image jusqu’au bout».

Walid Regragui s’est dit choqué par ses accusations, assurant qu’il a consacré toute sa vie à lutter contre ce genre de comportement. «J’ai reçu des messages racistes et des menaces de mort», a révélé le coach.

«Je n’ai jamais insulté le joueur. Je serre toujours la main après le match. Je n’aurais peut-être pas dû lui demander de me regarder dans les yeux…Dorénavant, je pense que je ne dois saluer que les entraîneurs et me méfier des joueurs», a -t-il dit.

«Nous respectons l’équipe de la RD Congo. C’est dommage ce qui s’est passé après le match. C’est honteux de m’accuser d’avoir proféré des mots racistes à l’endroit du joueur de la RDC, Chancel Mbemba», a-t-il martelé.

Aujourd’hui, il regrette la tournure des événements: «des échauffourées en fin d’un match de football, c’est tout à fait normal. Peut-être c’était dû à la tension, la chaleur ou l’envie de gagner», a-t-il commenté.

« Au Mondial, toute l’Afrique était derrière nous, mais en CAN, on parle de races et de couleurs! C’est inacceptable», a-t-il déploré, assurant «n’avoir jamais insulté le joueur».

Dans un communiqué, publié lundi soir, la FRMF a déploré «sans être dans la logique de l’accusation» tous les actes anti-sportifs ayant suivi le match Maroc-RD Congo.

Dans une mise au point en réaction aux polémiques ayant suivi ce match, la FRMF a rappelé «les relations particulières et historiques entre le Royaume du Maroc et la République Démocratique du Congo ainsi que les liens fraternels entre les peuples des deux pays».

La Fédération a également mis en avant «la coopération exceptionnelle entre la FRMF et la Fédération Congolaise (FECOFA)», notant que «le nombre des joueurs congolais évoluant au Maroc et les échanges footballistiques existant entre les deux fédérations en sont le véritable témoignage».

Le Maroc affrontera la Zambie, ce mercredi (21h00 GMT+1) pour le compte de la troisième et dernière journée (groupe F) du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football sans Walid Regragui sur le banc.