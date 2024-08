Arrivé cet été à Lille en provenance d’Heerenveen aux Pays-Bas, Osame Sahraoui, 23 ans, a pris une décision cruciale pour sa carrière internationale. Malgré les appels répétés de la Norvège, pays où il a grandi et brillé en tant que jeune talent, le milieu offensif a choisi de représenter le Maroc, pays de son père.

Un choix de cœur qui met fin à plusieurs mois de spéculations et ouvre une nouvelle page pour le jeune milieu offensif dans l’arène internationale.

Osame Sahraoui, fraîchement recruté par Lille pour 8 millions d’euros, a récemment marqué les esprits lors de sa prestation contre Angers. Cependant, c’est son changement de nationalité sportive qui fait aujourd’hui les gros titres. Fils d’un père marocain et d’une mère norvégienne, Sahraoui était suivi de près par les deux fédérations depuis plusieurs mois.

Convoqué à plusieurs reprises par l’équipe nationale norvégienne, il n’avait jusqu’ici jamais participé à un match officiel, alimentant ainsi les rumeurs d’un possible changement de camp. Mais c’est désormais officiel: “Osame Sahraoui a informé le manager de l’équipe nationale Ståle Solbakken qu’il souhaitait jouer pour l’équipe nationale marocaine”, a annoncé dans un communiqué la fédé norvégienne.

Osame Sahraoui har bestemt seg for at han i fremtiden ønsker å representere Marokko. Vi takker Osame for innsatsen, og ønsker han alt det beste i fremtiden. Les mer her: https://t.co/i6kLDw1Nt4 pic.twitter.com/HTULWtOSRk — Fotballandslaget (@nff_landslag) August 30, 2024

Après de longues semaines de réflexion et de discussions intenses avec ses proches et ses conseillers, Sahraoui a donc finalement pris la décision de représenter le Maroc au détriment de la Norvège. Cette décision, bien que délicate, marque une étape déterminante pour le jeune joueur, qui a expliqué dans un communiqué avoir fait ce choix avec son cœur.

“Cela a été un choix très difficile à faire pour moi, avec mon cœur à la fois en Norvège et au Maroc. J’ai parlé à Ståle dimanche, après que Kenta et Bjørn Vidar m’ont vu jouer le match de championnat précédent. Les derniers jours ont été intenses et difficiles, mais après de longues conversations avec mes conseillers et ma famille, nous avons pris une décision finale”, a-t-il déclaré.

Pour le Maroc, cette décision est une victoire, car Sahraoui est considéré comme l’une des recrues les plus prometteuses de la Ligue 1 cette saison. Son arrivée à Lille et son potentiel sur le terrain augurent de belles perspectives pour les Lions de l’Atlas. Quant à la Norvège, elle doit désormais faire le deuil d’un talent qui semblait pourtant destiné à briller sous ses couleurs.