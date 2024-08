Les joueuses de la sélection féminine marocaine U-20 sont « motivées, ambitieuses, confiantes et désireuses d’entrer en compétition » à la veille de leur premier match au titre de la Coupe du monde féminine U20, qui commence ce samedi en Colombie, a affirmé l’entraîneur de l’équipe marocaine, Jorge Vilda.

Le sélectionneur des équipes féminines A et U20 du Maroc s’est félicité des « bonnes conditions » dans lesquelles l’équipe féminine U20 s’est préparée pour cette compétition.

« La Fédération nous a fournis les meilleures conditions. Nous étions en Autriche, à Rabat et au Costa Rica, dans des conditions absolument professionnelles », a ajouté Vilda.

Le technicien espagnol a souligné qu’il s’agit de la première participation d’une équipe féminine marocaine U20 à une Coupe du Monde, ajoutant que « comme toute autre chose, la première fois est toujours spéciale, car elle est inscrite dans l’histoire ».

« La boucle est maintenant bouclée puisque toutes les équipes marocaines ont participé pour la première fois à une Coupe du Monde », a t-il fait remarquer, soulignant que cet état de fait est le résultat de l’excellent travail accompli par la Fédération Royale Marocaine de Football et par son président Fouzi (Lekjaa), en faveur du football féminin, qui commence à porter ses fruits.

La sélection U20 est composée d’un « groupe très jeune, nous avons inclus trois joueuses qui ont encore moins de 17 ans, il y a d’autres joueuses qui arrivent bientôt à l’âge limite (de 20 ans) et beaucoup d’autres joueuses qui auront moins de 20 ans pour un moment encore ».

Vilda a rappelé que ses protégées se préparent depuis deux mois au Mondial, « tout en pensant à l’avenir, car au final, nous savons clairement que le travail de toutes les catégories mineures est une préparation pour l’équipe A ».

Il a estimé que la présence au complet en Colombie du corps technique de l’équipe A, a permis « de garantir un entraînement dans de bonnes conditions en termes d’analyse individuelle et de préparation physique ».

« En ce moment même, a-t-il ajouté, nous nous concentrons sur cette Coupe du monde, mais nous pensons aussi que l’été prochain nous aurons une Coupe d’Afrique avec l’équipe A, qui plus est organisée au Maroc », a conclu Jorge Vilda, qui a été champion du monde 2023 avec l’équipe d’Espagne dont il est resté sélectionneur pendant 17 ans.

Pour sa part, le sélectionneur-adjoint de l’équipe, Saad Guermane, a expliqué que le choix fait par la Fédération de confier à Vilda les rênes des équipes féminines A et U20 répond à une logique professionnelle qui consiste à préparer harmonieusement les joueuses qui, au final, vont consolider l’équipe A.

