Les importations d’armes par le Maroc ont accusé une baisse significative classant le Royaume au 29ème rang mondial des importateurs d’armes, selon le dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Le rapport publié, lundi 11 mars, par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a révélé que les importations d’armes du Maroc ont diminué d’environ la moitié, le classant 29e mondial en terme d’importations d’armes.

La baisse de ces acquisitions a eu un impact significatif sur le continent africain. Dans ce sens, le document précise que les importations d’armes des pays africains ont diminué de 52% entre la période 2014-2018 et celle allant de 2019 à 2023, principalement en raison des fortes baisses observées dans les importations des deux plus grands importateurs du continent, à savoir l’Algérie, en recul de 77%, et le Maroc, avec une baisse de 46%).

De la sorte, le Maroc occupe la septième position dans le monde arabe en terme d’importations d’armes, derrière l’Arabie saoudite (2e mondial), le Qatar (3e mondial), l’Égypte (7e mondial), le Koweït (12e mondial), les Émirats arabes unis (14e mondial) et l’Algérie (21e mondial).

À l’échelle mondiale, la part du royaume dans les importations mondiales d’armes était de 0,8% au cours de la période 2019-2023, contre 1,4% au cours de la période 2014-2018.

Concernant les fournisseurs, les États-Unis sont le principal pourvoyeur d’armes du Maroc avec une part de 69%, suivis de la France (14%). De même, Israël se classe au troisième rang des fournisseurs d’armes du Maroc (11%). Ce qui fait du royaume le seul pays arabe où Israël figure parmi ses 3 principaux fournisseurs d’armes.

Le document du SIPRI souligne que, entre 2019 et 2023, 30 % des transferts internationaux d’armes sont à destination du Moyen-Orient. À ce propos, trois États du Moyen-Orient figurent dans le Top 10 des plus grands importateurs en 2019-23, à savoir l’Arabie saoudite, le Qatar et l’Égypte.