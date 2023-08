Le Maroc s’apprête à réceptionner un nouveau lot d’armes en provenance des Etats-Unis. Une société américaine s’est vu attribuer le contrat d’un montant de près de 8,6 millions de dollars.

L’entreprise américaine d’armement « On-Point Defense Technologies« , détentrice du contrat, livrera donc de nouvelles armes au royaume, et ce avant le 30 septembre 2024. Il s’agit principalement de batteries principales intégrées, des fameux missiles filoguidés TOW et des unités améliorées de contrôle de l’armement.

Contacté par H24info, le forum Far-Maroc explique qu’il est question d’un contrat avec « une société de petite taille qui ne produit pas le TOW mais qui offre des solutions d’intégration du TOW sur différents véhicules ».

« Etant un missile contre les véhicules blindés, le TOW figure parmi les plus utilisés dans les unités mécanisées et motorisées des Forces Armées Royales (FAR) », précise-t-on de même source.

Far-Maroc poursuit que « le détail du contrat nous amène à faire des suppositions concernant les véhicules qui feront l’objet des pièces et systèmes demandés, en l’occurrence les véhicules de combat d’infanterie « Bradley » américain ».

« Ce dernier n’étant pas en dotation chez les FAR, cela peut donc pousser à supposer que le Maroc est en train d’acquérir ces véhicules pour le soutien des chars Abrams, via le programme EXCESS DEFENSE ARTICLES EDA pour le transfert des armes des stocks américains à titre gracieux à ses alliés », admet le forum spécialisé dans les questions liées à l’armée royale marocaine.

Et de nuancer, dans le même contexte, que « la base de données de ce programme étant non mise à jour depuis plus de trois ans, nous ne pouvons donc avoir une certitude ou une confirmation « officielle » de ces conclusions ».

Rappelons que le Maroc est également sur le point de recevoir des véhicules Sherpa, fabriqués par Renault et équipés du missile Mistral 3 et ce malgré le coup de froid diplomatique entre Rabat et Paris.

Les FAR prévoient de recevoir dans les prochains mois les premiers véhicules de ce genre, équipés du système de défense anti-aérienne Atlas RC basé sur le Mistral 3, la version la plus avancée du missile MBDA, avait rapporté en juin dernier le site d’information espagnol Infodefensa.com.