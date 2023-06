Le Maroc est sur le point de recevoir des véhicules Sherpa, fabriqués par Renault et équipés du missile Mistral 3 et ce malgré le coup de froid diplomatique entre Rabat et Paris.

Les Forces armées royales (FAR) prévoient de recevoir dans les prochains mois les premiers véhicules Sherpa, de la société française Renault, équipés du système de défense anti-aérienne Atlas RC basé sur le Mistral 3, la version la plus avancée du missile MBDA, rapporte le site d’information espagnol Infodefensa.com.

Selon ce dernier, le véhicule en question, ainsi que le système Atlas RC pour le lancement automatique du Mistral, étaient exposés dans le stand du consortium européen de missiles au salon du Bourget, qui s’est tenu la semaine dernière à Paris.

L’Atlas RC se compose d’un lanceur à distance avec quatre missiles Mistral, qui peuvent pivoter à 360 degrés, et d’une caméra à vision thermique comme éléments principaux. L’opérateur n’a qu’à appuyer sur un bouton pour prendre une photo avec une console depuis l’intérieur du véhicule, ou à proximité de celui-ci.

Le système reçoit l’avis de menace depuis le poste de commandement et démarre automatiquement la surveillance. Dans le cas de la version marocaine, le véhicule peut transporter huit missiles Mistral, en plus des quatre que le système lui-même a déjà prêts à être lancés, détaille la même source.

L’Atlas RC apporte une grande mobilité aux unités de défense aérienne. Il dispose également d’une antenne pour les communications et le système de recherche. Les capteurs jour/nuit permettent un fonctionnement dans n’importe quelle situation et un suivi des tirs et des cibles.

Dans le développement de ce système de lancement automatique du missile Mistral, la filiale espagnole de MBDA a joué un rôle de premier plan à son époque. Cette solution a été conçue en mettant l’accent sur les besoins de l’armée espagnole, explique-t-on.

L’Antiaircraft Artillery Command (MAAA) a même évalué les capacités de ce système lors de tests. Mais aucune décision sur son acquisition n’a pas encore été prise du côté espagnol.

L’Atlas RC continue d’être l’une des options que l’armée espagnole étudie pour mettre à jour les postes de tir Mistral en service.