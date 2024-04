Les joueurs et le staff de l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) sont arrivés au Maroc ce vendredi dans l’après-midi en vue de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) qui les opposera dimanche à la Renaissance sportive de Berkane.

L’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) est au Maroc. Les joueurs et le staff du club algérien sont arrivés cette après-midi à l’aéroport d’Oujda-Angad à bord d’un avion de la compagnie Egyptair, en vu du match qui les opposera dimanche prochain à 20h à la Renaissance sportive de Berkane, dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

USMA has arrived at Oujda Angads Airport for the return match against RS Berkane which will most likely not be played pic.twitter.com/v6WIrg3Ejv

