Les Etats-Unis approuvent la vente des lance-roquettes HIMARS au Maroc

Le Département d’État américain a approuvé, ce mardi 11 avril, la vente des systèmes d’artillerie à haute mobilité HIMARS ainsi que des équipements connexes au Maroc. Et ce, pour un coût estimé à 524,2 millions de dollars.

«Le Département d’État a pris une décision approuvant une éventuelle vente militaire étrangère au gouvernement marocain de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et d’équipements connexes pour un coût estimé à 524,2 millions de dollars», indique un communiqué de l’Agence américaine de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA).

«L’Agence de coopération en matière de sécurité pour la défense a délivré aujourd’hui la certification requise informant le Congrès de cette éventuelle vente», assure la DSCA.

Cette vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un Allié majeur non membre de l’OTAN qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord, a affirmé l’agence américaine.

Selon la même source, la vente proposée améliorera la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures et contribuera à améliorer la capacité des Forces armées royales (FAR) à détecter les menaces et à contrôler ses frontières, contribuant ainsi au maintien de la stabilité et de la sécurité régionales.

Il renforcera également l’interopérabilité des FAR, qui s’exercent régulièrement avec les forces américaines, en se concentrant sur la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes violentes (VEO) dans la région du Maghreb et du Sahel.

Le Maroc n’aura aucune difficulté à intégrer ces articles dans ses forces armées, précise l’agence US en soulignant que la vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l’équilibre militaire dans la région.

Lire aussi: Le Maroc, « un pays stable et grand allié des États-Unis », se félicite le général Milley

Dans ce sillage, les experts militaires du Forum FAR-Maroc ont considéré qu’avec ces acquisitions «le Royaume entre dans le club des alliés les plus proches des États-Unis d’Amérique». Il s’agit, soulignent-ils, d’un message clair selon lequel «la Maison Blanche considère le Maroc et les Forces armées royales comme un allié stratégique et un interlocuteur fiable dans la région et dans le continent».

#FARMAROC #HIMARS #JSOW #DISSUASION

بحصول المغرب على نظام HIMARS مجهز بصواريخ تكتيكية ATACMS و القنابل المجنحة JSOW AGM154C ، تدخل المملكة نادي دول أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، في رسالة واضحة ان البيت الأبيض يرى في المغرب و القوات المسلحة الملكية، الحليف الاستراتيجي و pic.twitter.com/NPKjiTHmFm — Far-Maroc (@FAR_MAROC) April 11, 2023

HIMARS et des équipements connexes

Dans son communiqué l’agence américaine a dénombré l’ensemble des requêtes d’armements et de matériaux formulées par le Maroc qui ont reçu son aval.

Selon la même source, le gouvernement marocain a demandé l’achat de dix-huit (18) lanceurs M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) ; quarante (40) systèmes de missiles tactiques de l’armée M57 (ATACMS); trente-six (36) M31A2 Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) Unitary ; trente-six (36) ogives alternatives M30A2 Systèmes de fusées à lancement multiple guidé (GMLRS); neuf (9) véhicules à roues polyvalents à haute mobilité M1152A1 (HMMWV).

Lire aussi: Le Chef d’Etat-Major des Armées US Mark Milley reçu par Abdellatif Loudyi et Belkhir El Farouk

Les FAR ont également demandé dix-huit (18) systèmes internationaux de données tactiques d’artillerie de campagne (IFATDS). Sont également inclus quarante (40) modules de fusée d’entraînement à faible portée M28A2 à faible coût (LCRRPR); radios avec une capacité « SINCGARS » similaire ; trente-cinq (35) systèmes radio longue portée doubles pour véhicules avec GPS ; vingt-quatre (24) radios simples, système de véhicule à longue portée avec GPS ; dix-huit (18) camions cargo M1084A2, véhicules de ravitaillement (RSV) de la famille des véhicules tactiques moyens (FMTV), poursuit la même source.

La liste des achats comprend, également, trois (3) camions dépanneurs M1089A2, FMTV, RSV ; dix-huit (18) remorques M1095 de 5 tonnes, FMTV ; vingt-trois (23) chargeurs de clés simples (SKL), AN/PYQ-10 ; cinquante (50) récepteurs du système de positionnement mondial avancé (DAGR) de la Défense ainsi que des écrans de camouflage et des systèmes de support et bien d’autres éléments connexes de soutien logistique et de programme. Le coût total estimé est de 524,2 millions de dollars.

Des opérateurs américains attendus au Maroc

Les principaux entrepreneurs concernés par les acquisitions approuvées seront Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Camden, AK ; L3 Harris Communications, Inc., Rochester, NY ; Raytheon, Waltham, MA ; COBHAM Aerospace Connectivity, Buckinghamshire, Royaume-Uni ; Oshkosh Defense, LLC, Oshkosh, WI ; AAR Corporation AAR Manufacturing, Inc., Cadillac, MI ; et AM General LLC, South Bend, IN. Aucun accord de compensation connu n’est proposé dans le cadre de cette vente potentielle.

Lire aussi: Aéronautique: les FAR s’allient à Boeing dans le cadre d’un accord de compensation industrielle

La mise en œuvre de cette proposition de vente nécessitera, affirme-t-on du côté américain, le déplacement de représentants du gouvernement américain et des sous-traitants américains dans le pays, en l’occurrence, un représentant du service sur le terrain de l’entrepreneur (HIMARS) pour une période de deux ans; deux membres du personnel du gouvernement américain ; et sept représentants d’entrepreneurs américains (13M HIMARS Crewmember Training) pour une période de cinq mois ; un représentant du service sur le terrain de l’entrepreneur (IFATDS) pour une période d’un an ; un représentant du service sur le terrain de l’entrepreneur (FMTV) pour une période d’un an ; et un représentant du service sur le terrain de l’entrepreneur (HMMWV) pour une période d’un an.