Les nouveaux chars d’assaut américains « Abrams » commandés par le Maroc tarderaient à venir. La raison ? La guerre russo-ukrainienne qui dure depuis près de deux ans maintenant aurait compromis leur livraison aux Forces armées royales (FAR).

Selon les informations fournies par le Forum FAR-Maroc, « le nouveau contrat d’achat des chars Abrams pourrait connaître un certain retard en raison des circonstances de la guerre en Ukraine ».

« Il se peut que ce deal soit carrément reporté en raison de l’augmentation du prix de la version commandée par le Maroc entre la date de l’approbation de l’accord par le Congrès et celle de sa signature, d’autant plus que les priorités des FAR ont peut-être changé au cours des sept dernières années », explique-t-on de même source.

خرجت بعض المنابر الصحفية وطنية و دولية بمقالات حول سلاح المدرعات الملكي و تأثير ظروف الحرب بأوكرانيا و الشرق الأوسط حول مستقبله القريب في ظل حديث عن إلغاء صفقات و غيرها من التفاصيل. منتدى فارماروك يقدم بعض التوضيحات في هذا الموضوع:

Même son de cloche pour le contrat d’acquisition des chars Merkava. Le Forum précise qu’il « n’a pas été conclu et ne le sera pas pour plusieurs raisons, dont la plus importante est le retrait d’Israël de sa volonté de vendre certains chars Merkava de troisième génération, afin de les remettre en service et de les déployer à Gaza ».

« Dire que ce char est un tank inefficace ou faible n’est pas suffisamment précis sur le plan technique. Tout char moderne, quel que soit son niveau de développement, aurait connu le même sort que le Merkava sur un terrain hostile (…) », argumentent les analystes du Forum.

En novembre 2018, l’Agence US de coopération pour la sécurité de la défense, faisait état de l’approbation par le Département d’État d’une vente militaire au Maroc et d’amélioration de 162 chars Abrams pour un coût total estimé à 1,259 milliard de dollars, soulignant que la certification requise a été délivrée au Congrès.

Cette vente, affirmait à cette époque cet organisme étatique, « soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité et la capacité d’un important allié non membre de l’OTAN ».

« Ce projet de vente de chars M1A1 contribuera à la modernisation de la flotte de chars du Maroc, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures », poursuit la même source, notant que « ces chars contribueront à l’objectif du Maroc de mettre à jour sa capacité militaire tout en améliorant l’interopérabilité avec les États-Unis et d’autres alliés ».