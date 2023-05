PSG: Achraf Hakimi aurait des envies de départ

Le latéral Marocain, Achraf Hakimi, serait sur le départ du Paris SG, selon le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo qui met en évidence plusieurs facteurs corroborant cette piste.

Plusieurs facteurs pousseraient Achraf Hakimi, lié par un contrat de cinq ans, à chercher un départ précoce du PSG. C’est du moins ce que rapporte Mundo Deportivo, avançant que l’arrière droit de la sélection marocaine pourrait être sur le marché cet été.

«L’international Marocain, espagnol de naissance, n’est pas à l’aise au club parisien», peut-on lire sur l’article du quotidien espagnol. Et pour cause, l’environnement et l’ambiance qui entourent le club parisien, surtout cette dernière saison, n’aident pas Hakimi à s’épanouir.

À cela s’ajoute, écrit le journal, son chapitre d’une agression sexuelle présumée dans laquelle il est actuellement impliqué, mais aussi sa situation conjugale actuelle.

Selon la publication, la réaction d’Achraf après son expulsion contre Ajaccio a mis en évidence le fait qu’il ne va pas bien.

«Les caméras de télévision ont capté l’image entrant dans les vestiaires où l’on voit le joueur dire à voix haute: « C’est la France« », rappelle Mundo Deportivo.

Le meilleur latéral droit de la Ligue 1 est une excellente signature pour n’importe quelle équipe, estime l’auteur de l’article Ramón Fuentes affirmant que le solide parcours du joueur le prouve.

Tout en rappelant qu’Achraf Hakimi a fait ses preuves dans les différentes équipes par lesquelles il a passé, notamment, l’Inter Milan, le Borussia Dortmund ou encore le Real Madrid, le quotidien met en exergue les obstacles devant un éventuel départ de Hakimi du PSG.

«Premièrement, ses années de contrat : il a signé à l’été 2021 pour cinq saisons et jusqu’en juin 2026. Et deuxièmement, et encore plus important, c’est le contrat du footballeur qui, en ce moment, représente un record de plus de 10 millions d’euros nets par saison», écrit le quotidien catalan.

Recruté pour 68 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, l’international de 24 ans aurait déçu la direction technique du PSG qui comptait sur lui pour redynamiser le côté droit pointé du doigt avant son arrivée, croit savoir Sports.

Ce dernier met en avant un autre facteur corroborant le départ du Lion de l’Atlas, en l’occurrence, les négociations lancées pour recruter le latéral droit du Manchester City prêté au Bayern Munich (avec option d’achat), Joao Cancelo.

Malgré ses envies d’ailleurs, Hakimi ne serait pas prêt à faire ses valises cet été d’autant plus qu’il est sous contrat jusqu’en 2026 avec un salaire estimé à plus de dix millions d’euros par an.