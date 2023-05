Sacré champion avec le PSG, l’international Marocain Achraf Hakimi a été désigné par ses pairs meilleur latéral droit de la saison en Ligue 1, dimanche aux Trophées UNFP.

L’international Marocain Achraf Hakimi figure aux côtés de Mbappé, de Messi et du jeune latéral gauche du PSG Mendes dans l’équipe type de la saison en Ligue 1, dévoilée dimanche lors de la cérémonie des Trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels).

Achraf Hakimi arrive sur le tapis rouge 😁 Suivez dès 21h la cérémonie des Trophées UNFP en direct sur la chaine L’Equipe et dans votre espace TV : https://t.co/4aKX3vuX6w#TropheesUNFP pic.twitter.com/6vdhMrxXD6 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

Le latéral de la Sélection nationale et du Paris Saint-Germain fait partie du onze de la saison 2022-2023 aux côtés des meilleurs joueurs du championnat français.

Une soirée spéciale 🏆✨ Dans l’equipe-type de ligue! pic.twitter.com/YXD9aUfekJ — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) May 28, 2023

Aux côtés de Kylian Mbappé, sacré meilleur joueur de la saison pour la quatrième année consécutive, Lionel Messi, élu meilleur 11 pour la première fois avec 16 passes décisives et 16 buts en 31 matchs, et Nuno Mendes, qui a reçu le trophée du meilleur espoir tout en étant désigné meilleur latéral gauche pour la deuxième année consécutive, Achraf Hakimi a été désigné meilleur latéral droit.

🏆✨ Et voici l’équipe type de Ligue 1 de la saison 2022-2023 !#TropheesUNFP pic.twitter.com/VupdTVx8s9 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

Achraf Hakimi est considéré comme le meilleur par ses pairs.

Avec les Parisiens, les dauphins lensois sont les plus représentés dans l’équipe type avec quatre joueurs, en l’occurrence le gardien Brice Samba, le défenseur central Kévin Danso, le milieu de terrain Seko Fofana et l’attanquant Loïs Openda.

L’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ont été représentés dans ce 4-3-3 de l’UNFP avec Chancel Mbemba et Valentin Rongier et le niçois Khéphren Thuram.

Les lensois ont récolté deux prix prestigieux: celui du meilleur entraîneur et celui du meilleur gardien.

En trois ans, Franck Haise a bâti à Lens une équipe en progrès constants jusqu’à la deuxième place de L1, derrière l’intouchable PSG.

Haise a qualifié les Sang et Or pour leur première Ligue des champions depuis 2002-2003.

Comme une 𝗲́𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 🙌 À la tête d’un Racing record cette saison, le maître tacticien Franck Haise est élu meilleur entraîneur de @Ligue1UberEats aux #TropheesUNFP 🏆#FierDEtreLensois pic.twitter.com/RZc2UEKrmk — Racing Club de Lens (@RCLens) May 28, 2023

La deuxième place lensoise doit aussi beaucoup au nouveau meilleur gardien de Ligue 1, Brice Samba, élu un an après Gianluigi Donnarumma.

Mesdames, Messieurs, le meilleur portier 🧤 de la saison 22-23 est 𝗟𝗲𝗻𝘀𝗼𝗶𝘀 ❤️💛 Dernier rempart de la défense la plus hermétique du championnat, @samba_brice s’empare du trophée @UNFP du gardien de l’année de @Ligue1UberEats 🏆#FierDEtreLensois #TropheesUNFP pic.twitter.com/1NtRXUehxE — Racing Club de Lens (@RCLens) May 28, 2023

Karim Benzema a conservé son prix de meilleur français de l’étranger.

✨🏆 Karim Benzema remporte une nouvelle fois le trophée du meilleur joueur français à l’étranger ! Suivez en direct et en clair la cérémonie sur la chaine L’Equipe : https://t.co/4aKX3vuX6w#TropheesUNFP pic.twitter.com/EWW1nPvyE5 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

Chez les féminines, le trophée de meilleure joueuse de la D1 Arkema ne devrait pas consoler la Lyonnaise Delphine Cascarino, blessée au genou et forfait pour la Coupe du monde.

🏆Soirée des Trophées du football UNFP🏆 Delphine Cascarino remporte pour la première fois le Trophée UNFP de la Meilleure Joueuse de @D1Arkema

Elle revient, au micro de @LatourBertrand, sur sa blessure mais aussi sur sa relation spéciale

avec Jean-Michel Aulas 🔴🔵#EDS… pic.twitter.com/a2SUOgs2Gq — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) May 28, 2023

Elle a reçu son prix des mains de Jean-Michel Aulas, pour ses adieux à la présidence. Ce pionnier du football féminin compte aussi dans ses rangs la meilleure gardienne, la Chilienne Christiane Endler, ses rivales du PSG se contentant de la meilleure espoir, Laurina Fazer.

🏆✨ Le trophée de la meilleure joueuse de Division 1 est attribué à Delphine Cascarino !#TropheesUNFP pic.twitter.com/FdetG2XJnz — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

Un prix d’honneur posthume a été attribué à Just Fontaine, légendaire meilleur buteur de la Coupe du monde 1958 avec 13 buts, mort cette année, et son nom sera désormais accolé au prix du plus beau but de la saison, en L1 comme en L2.

Palmarès des trophées UNFP de la saison 2022-2023:

Meilleur joueur de L1: Kylian Mbappé (Paris SG)

Meilleur gardien de L1: Brice Samba (Lens)

Meilleur entraîneur de L1: Franck Haise (Lens)

Meilleur Espoir de L1: Nuno Mendes (POR/Paris SG)

Meilleur joueur de L2: Georges Mikautadze (GEO/Metz)

Meilleure joueuse de D1 féminine: Delphine Cascarino (Lyon)

Meilleur arbitre de L1: François Letexier

Meilleur arbitre assistant de L1: Hicham Zakrani

Meilleur arbitre de L2: Pierre Legat

Meilleur arbitre assistant de L2: Julien Pacelli

Trophée d’honneur UNFP: Just Fontaine

Trophée UNFP joueur citoyen: Marshall Munetsi (ZIM/Reims) pour sa fondation pour l’éducation au Zimbabwe

Trophée Just Fontaine en L1: Elye Wahi (Montpellier) contre Lyon le 22 octobre

Trophée Just Fontaine en L2: Mathieu Cafaro (Saint-Etienne) contre Annecy, le 4 février