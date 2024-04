Des affiches alléchantes étaient prévues ce week-end au grand bonheur des amoureux du football. Qu’il s’agisse des matchs Real Madrid – Barcelone, PSG – OL ou encore Dortmund – Leverkusen, les beaux buts étaient au rendez-vous. Sélection.

Ce week-end, les amateurs du ballon rond ont été bien servis. Après les matchs de Ligue des champions, les championnats ont repris ce samedi et dimanche.

En Espagne, les yeux étaient rivés hier sur le très attendu clasico. Le Real Madrid accueillait au Bernabéu le FC Barcelone (3-2). Ce dernier, qui a été sorti de la Ligue des champions européenne par le PSG la semaine dernière, était attendu ce week-end pour rectifier le tir, mais encore une fois, le club catalan a perdu son match.

Goat Lucas Vazquez vs Barcelona 1 Goal ,1 Assist,1 penalty won#ElClasicopic.twitter.com/zgo9KAO2Lo — Out Of Context Real Madrid (@Bellingham__Hub) April 22, 2024

Alors qu’il menait au score face au club de la capitale espagnole à moins de 20 minutes du sifflet final (1-2), les barcelonais ont connu, encore, une « remontada » de la part des adversaires. C’est grâce à un puissant tir de Lucas Vazquez (2-2, 73e minute) que les merengues sont revenus au score. Et pour finir en beauté, Jude Bellingham a marqué le 3e but, suite à une action construite par le Lion de l’Atlas, Brahim Diaz.

En Liga toujours, Ilias Akhomach fait des siennes. Ce dimanche, le Villarreal, 9e du championnat espagnol, jouait contre Almeria (14 points), dernier du classement. Ce match s’est soldé par la victoire du sous-marin jaune (1-2) notamment grâce à un but du jeune marocain de 20 ans. Le Lion de l’Atlas a ouvert le score pour son club dès la 25e minute.

𝐈𝐀𝟐𝟕: desparpajo, carácter y mucho talento 💫 pic.twitter.com/0963n50v5S — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 21, 2024

Après un débordement du côté gauche et une passe en retrait d’Alfonso Pedraza, Akhomach trouve le chemin des filets à travers un tir bien ajusté. Avec le club espagnol, l’ailier droit marocain est actuellement à 3 buts et 3 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues.

Un peu plus au nord, en France, le programme était également chargé. Le Paris Saint-Germain s’approche de plus en plus du titre. Le dimanche, les Parisiens ont largement dominé, au Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais (4-1). Le PSG a rapidement ouvert le score et dès la 6e minute, le club de la capitale française avait déjà une avance de deux buts sur l’OL.

Décisif la semaine dernière en UCL contre le Barça, Achraf Hakimi est revenu à la charge ce week-end. En contre attaque dans son couloir droit, le latéral marocain a servi un “caviar” à Gonçalo Ramos. Un centre qui s’est directement transformé en but à la suite d’une reprise de tête décroisée du portugais. En cette fin de saison, Hakimi brille de mille feux sous le maillot parisien.

Achraf Hakimi vs. FC Barcelona – 16/04/2024.pic.twitter.com/D0hMWqdfm6 — Lionstalk (@lions_talk_) April 17, 2024

Toujours en Ligue 1, l’on a eu droit au match Toulouse FC – Olympique de Marseille. Il s’agissait là d’un match très chaud, tant sur la pelouse que sur les gradins. Le Téfécé menait calmement son match (2-1 à la 82e minute), mais les Phocéens n’étaient pas du même avis. l’OM, 9e du classement, ont réussi l’exploit à quelques secondes de la fin de la rencontre.

Ça fait la 150ème fois que je regarde ce but de Moumbagna pic.twitter.com/xdEKnjIElw — ILIMANGOAT 💙🤍 (@OLYMPIQUEM13000) April 22, 2024

Faris Moumbagna, homme du moment de Marseille, a surpris les fans des deux clubs à la 96e minute. C’est à travers une retourné acrobatique que le Camerounais a décroché le but d’égalisation de l’OM (2-2). Un somptueux ciseau qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux.

En Bundesliga, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso n’a pas encore perdu de match! Toutefois, c’était limite pour les premiers du championnat allemand. Face à Dortmund, le Leverkusen a failli connaître sa première défaite de la saison. En effet, le mur jaune se dirigait vers la victoire grace à un but de Niclas Füllkrug à la 81e minute.

This team is no longer Bayer Leverkusen but it’s Bayer Neverlossing🤯😮‍💨 pic.twitter.com/peYo64cj8f — IG: jeremiah_b_official (@Jeremiah_b_off) April 21, 2024

La joie aura été courte pour ces derniers. À la 97e minute, Josip Stanišić égalise sur un corner. Du haut de ses 80 points en championnat, le Leverkusen reste ainsi invaincu cette année. Certains l’appellent désormais le Bayer “Neverlusen”. Alonso fait le bonheur des supporters dudit club depuis le début de la saison.