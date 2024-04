L’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez a jugé dimanche que l’absence de la goal-line technology en Liga était « une honte », après un but refusé à son équipe pendant le Clasico perdu 3-2 face au Real Madrid.

A la 28e minute de jeu, le gardien madrilène Andriy Lunin a sauvé sur sa ligne une déviation de Lamine Yamal, sans que les ralentis et la VAR ne puissent confirmer que le ballon était totalement rentré (28e).

La Liga est en effet le seul grand championnat à ne pas utiliser la goal-line technology, jugée trop chère par son président Javier Tebas, qui permet pourtant la validation quasi automatique d’un but.

Interrogé sur la prise de parole de son capitaine Marc-André Ter Stegen, qui avait considéré en zone mixte « le fait qu’on ne trouve pas un bon angle pour checker le but est une honte pour le football », Xavi est allé dans le même sens:

« Si nous voulons être le meilleur championnat du monde il faut mettre la meilleure technologie », a-t-il résumé.

L’ancien milieu de terrain, dépité en salle de presse, s’est dit « fier » de la performance de son équipe malgré la défaite dans le temps additionnel, estimant que le Barça « aurait mérité de remporter les trois points ».

« Mon sentiment principal c’est de l’injustice », a expliqué Xavi, assurant, en réponse à une question d’un journaliste, que l’arbitre avait « conditionné » le match avec plusieurs décisions litigieuses.

Après avoir annoncé son départ en fin de saison, le technicien catalan a également répondu que « ce n’était pas le moment » de parler de son futur.

welcome to la liga where we don’t have a goal line technology 😂😂😂pic.twitter.com/B91EdG6EIr

