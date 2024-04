L’Inter Milan est devenu lundi le deuxième club de l’histoire à remporter pour la vingtième fois le titre de champion d’Italie en battant son grand rival de l’AC Milan 2 à 1.

Le défenseur italien Francesco Acerbi (18e) et l’avant-centre français Marcus Thuram (49e) ont marqué les buts de la victoire et donc du titre.

L’AC Milan, battu pour la sixième fois de suite dans le derby, a réduit le score à la 80e minute par Fikayo Tomori, mais s’est réveillé bien trop tard.

La fin de la rencontre a été émaillée d’altercations entre joueurs qui ont conduit à l’exclusion de trois joueurs, deux de l’AC Milan, un de l’Inter.

A cinq journées du terme de la saison, l’Inter ne peut plus être rattrapé par l’AC Milan, relégué à 17 points.

A l’image de ce derby longtemps à sens unique, l’équipe entraînée par Simone Inzaghi a dominé la saison: elle a signé lundi sa 27e victoire en 33 matches et n’a concédé qu’une seule défaite, en septembre contre la modeste équipe de Sassuolo.

Oh, by the way… SIX IN A ROW 🖤💙 #ForzaInter #MilanInter #DerbyMilano pic.twitter.com/NGK7YqyFj7

— Inter (@Inter_en) April 22, 2024