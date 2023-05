Déçu par le PSG, Achraf Hakimi rêve d’un retour au Real Madrid

Au PSG, Achraf Hakimi semble n’avoir toujours pas su prendre ses marques depuis son arrivée de l’Inter Milan lors de l’été 2021. L’international marocain rêve aujourd’hui d’un retour au Real Madrid, écrit ce samedi L’Equipe.

La divergence de point de vue pourrait bien finir par tourner au divorce entre Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur n’exclut pas un retour dans la capitale espagnole, écrit L’Equipe dans un article intitulé « Niveau décevant, affaire extra-sportive… La saison sombre d’Hakimi au PSG ».

Avec de performances mitigées, le latéral droit Achraf Hakimi suscite de plus en plus les critiques de la part de la direction sportive du club.

Selon le quotidien, l’entourage du joueur rejette la responsabilité de cette mauvaise forme « sur le compte du système de Pochettino avec quatre défenseurs, mais cette saison, avec trois défenseurs centraux et deux latéraux, le système qui renforce le plus Hakimi, il n’a pas non plus retrouvé sa confiance, surtout depuis la fin de la Coupe du monde »

Il y a deux ans, juste avant de signer au PSG, les proches d’Achraf lui ont conseillé de partir à Chelsea et non au PSG. Le joueur rêve finalement de retourner à Madrid, sa maison et l’endroit où il a grandi jusqu’à ce qu’il fasse le saut dans le football professionnel. L’international marocain a un contrat jusqu’en 2026, révèle le journal.

« Il est donc pratiquement impossible d’imaginer un scénario dans lequel il quitterait Paris, d’autant plus quand on sait comment le Qatar négocie la vente de ses stars », conclut la publication qui souligne toutefois qu’Achraf Hakimi garde le soutien du PSG.