L’international marocain Bilal El Khannouss est en lice pour le 33e Soulier d’Ébène, le trophée récompensant le meilleur joueur africain ou d’origine africaine de la saison en Pro League belge, ont annoncé les organisateurs mardi.

Le Lion de l’Atlas, milieu offensif du KRC Genk, a été choisi parmi les candidats à cette récompense aux côtés de Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Mandela Keita (Antwerp) et Aboubakary Koita (Saint-Trond), a-t-on indiqué.

Bilal El Khannouss (19 ans), auteur d’une solide saison avec Genk (3 buts et 6 assists), est l’une des clés du bon départ des Limbourgeois dans les Playoffs du championnat professionnel belge.

Bilal El Khannouss is één van de vijf genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen Award. De Ebbenhouten Schoen is een voetbaltrofee die in België jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste speler uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League 🤟

Veel succes Bilal 💙 pic.twitter.com/6m0xa25aEg

