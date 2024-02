Créée en 2019 par Aya Laraki, Cuimer est une startup marocaine spécialisée dans la production de cuir à base de peaux de poisson. Son ambition : devenir le principal producteur marocain de cuir de poisson de haute qualité. Un pari qui pourrait transformer le secteur de la maroquinerie au Maroc et à l’international.

Tout commence en 2016 lorsqu’Aya Laraki a l’idée de créer des accessoires en cuir à base de peau de poisson. Le concept séduit et donne naissance trois ans plus tard à Cuimer. La startup récupère des peaux de poisson habituellement jetées auprès de partenaires contrôlés pour les transformer grâce à une technique de tannage écoresponsable utilisant très peu d’eau et de produits chimiques. Résultat : un matériau à la fois résistant, hypoallergénique et au rendu similaire au cuir de reptile. De quoi confectionner sacs, portefeuilles et autres accessoires de mode en prenant de la planète.

Forte de son expertise dans la fabrication de cuir marin, Cuimer opère rapidement un virage stratégique. La startup décide de se positionner comme fournisseur de ce matériau innovant auprès d’industriels. Elle se spécialise alors dans les processus en amont : collecte des peaux, tannage, teinture, finissage. L’ambition ? Devenir le principal producteur marocain de cuir de poisson de haute qualité.

Une « tannerie 2.0 »

Consciente des difficultés du secteur, Aya Laraki souhaite moderniser son outil de production pour le rendre plus compétitif. Elle travaille pour cela à la création d’une « tannerie 2.0 » dernier cri, intégrant innovations technologiques et équipements de pointe. Objectif : fabriquer un cuir répondant aux meilleurs standards internationaux en termes de qualité et de respect environnemental. Notre invitée entend également créer chaque année de nouveaux matériaux pour se renouveler et élargir son offre de produits.

Engagée pour son secteur, la start-up mène aussi des actions RSE. Cuimer a par exemple financé un groupe d’étudiants chargés de développer un procédé de fabrication d’un cuir haut de gamme écoresponsable. Cuimer soutient également le seul centre africain de formation au tannage situé au Maroc, contribuant ainsi à former la future génération de professionnels marocains.

