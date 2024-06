Avec pour credo créativité, réactivité et performance, cette startup prometteuse de l’EdTech promet des solutions innovantes en matière de formation professionnelle.

Dans un environnement en perpétuelle mutation, Smartprof.business répond à la demande croissante de formation, en particulier dans les secteurs professionnels et entrepreneuriaux. L’équipe de six associés, incluant les trois co-fondateurs Mustapha Faiz, Hamza Fair et Ali Faouzi, s’engage à fournir des formations sur mesure aux entreprises, adaptées à leurs besoins spécifiques.

L’histoire de Smartprof a commencé en 2019, après le lancement d’une plateforme pour les tuteurs particuliers. «En tant qu’entrepreneur né, j’ai très tôt exprimé ma fibre entrepreneuriale pendant mes études. C’est là que j’ai identifié un besoin sur le marché de l’éducation, notamment pour les cours de soutien. En constatant le manque d’offre et les méthodes archaïques de mise en relation pour les cours de soutien au Maroc, j’ai commencé à organiser les premières mises en relation dans des cafés à Casablanca. J’ai rapidement compris qu’il fallait structurer ce marché», nous confie le cofondateur et CEO de Smartprof, Mustapha Faiz.

Passage d’un modèle B2C à un modèle B2B

Après une période de pause compte tenu de la Covid19, l’année 2021 a été marquée par une refonte du produit et le début du pivot B2B. «Chemin faisant, nous avons été sollicités pour former des employés de Jumia en anglais professionnel, et ce en raison de leur collaboration avec des pays anglophones. Le Proof of Concept (POC) a été un succès, et nous avons vite réalisé l’importance d’accompagner les entreprises africaines dans la montée en compétences de leurs équipes de manière digitalisée», explique-t-il.

Le groupe a rapidement réalisé sa première levée de fonds en 2022, auprès d’investisseurs étrangers, l’année suivante, Smartprof a annoncé la réalisation d’une croissance annuelle de 300% et l’aboutissement d’une deuxième levée de fonds auprès de Digital Africa.

La réalisation d’un tel succès n’est clairement pas évidente. Le CEO de la startup nous en dit plus. « Tout d’abord, l’accès au marché représente un véritable défi pour une startup au Maroc. Les entreprises établies et les grandes organisations sont souvent réticentes à collaborer, préférant s’appuyer sur des partenaires plus expérimentés. Cette barrière complique la pénétration du marché et nécessite des efforts considérables pour établir la crédibilité et gagner la confiance des clients potentiels. Ensuite la profondeur du marché dans le secteur des cours de soutien (B2C) était limitée. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons évolué d’un modèle B2C à un modèle B2B, où nous travaillons principalement avec des entreprises et des organismes publics. Cette transition nous a permis de répondre aux besoins plus complexes et spécifiques de ces clients », nous révèle Mustapha Faiz.

Dans ce sens, le co-fondateur insiste également sur les difficultés liée à l’accès au financement, indiquant que les investisseurs sont très peu intéressés par le secteur de l’Edtech, malgré l’impact considérable de ce segment. De plus, le nombre d’investisseurs locaux est limité, ce qui restreint les possibilités de levée de fonds pour les startups.

Partenaires clés



Malgré ces défis, l’entreprise a réussi, à travers son savoir-faire et sa méthode axée sur la compétence et la performance, de laisser sa trace dans l’univers de la formation professionnelle. « Des dizaines de milliers d’heures de formation ont transité sur notre plateforme, permettant à de nombreux apprenants de progresser et d’acquérir de nouvelles compétences. Cette amélioration des compétences se traduit par une augmentation significative de la productivité. Aujourd’hui, nous collaborons avec les plus grandes entreprises marocaines ».

Parmi ces partenaires, l’entreprise collabore avec AKWA Group, Groupe Label Vie, Bank of Africa, L’Oréal et bien d’autres. «Ces collaborations témoignent de la confiance que nous avons su établir et de l’impact positif de notre plateforme sur le développement professionnel au sein de ces entreprises», souligne Mustapha Faiz.

Plus concrètement, l’équipe de Smartprof.business a réalisé des projets innovants centrés sur l’upskiling du capital humain. «Nous avons mis en place notre Learning Management System (LMS) pour une entreprise industrielle située dans la région de Nouaceur, visant à former 120 agents sur des sujets de sécurité industrielle et de supply chain, entièrement en format digital», s’est félicité le CEO de la startup, précisant que l’objectif principal est de réduire les accidents de travail, qui représentent un coût important pour l’entreprise, et d’améliorer la productivité.

Blended learning

Concernant les attentes et projets à venir, le co-fondateur de l’entreprise a affirmé que « l’avenir réside dans le phygital (blended learning), une approche qui désigne l’utilisation par les marques d’une stratégie à la fois physique (retail) et à la fois en ligne (web/ digital), elle s’adapte aux spécificités locales. Chez nous, nous avons choisi de suivre cette voie en intégrant des parcours d’apprentissage à la fois en présentiel et à distance dans notre LMS ».

«Nous croyons fermement que l’apprentissage doit être adapté aux cultures et contextes locaux pour être plus percutant et apporter une réelle valeur ajoutée. C’est dans cette perspective que s’inscrit Smartprof for Business», conclut Mustapha Faiz.