Dans cet épisode de “Club Entreprises”, Yasmine Belkhayat Zougari, présidente et fondatrice de Studassist, partage sa vision et son expérience dans le domaine de l’accompagnement des étudiants marocains dans leurs démarches pour étudier à l’étranger.

Créé en 2018, Studassist est le premier cabinet de conseil spécialisé dans les démarches étudiantes au Maroc et qui a déjà accompagné des centaines d’étudiants à l’international.

Sa présidente, Yasmine Belkhayat Zougari, nous explique comment l’idée a germé avec ses premières années d’études à l’étranger. Elle a vécu les défis liés à l’arrivée dans un pays inconnu comme la recherche de logement ou les démarches administratives, tout en essayant de réussir sa première année d’études. Ces difficultés l’ont incitée à envisager la création d’un service pour aider les jeunes étudiants marocains à surmonter ces obstacles.

Un accompagnement complet

Studassist intervient à divers niveaux pour aider les étudiants. Initialement axée sur l’orientation scolaire, l’entreprise a élargi son offre pour inclure la préparation aux concours, le soutien scolaire, les démarches administratives ou la recherche de logement. L’une des étapes les plus cruciales est l’orientation scolaire, où les élèves reçoivent un accompagnement pour choisir leurs études supérieures, ce qui est souvent une décision intimidante.

Alors que la France a longtemps été la destination privilégiée, Yasmine Belkhayat Zougari relève une tendance croissante vers d’autres pays européens, notamment l’Espagne, l’Angleterre, le Canada et les États-Unis. De plus, des destinations plus éloignées comme la Chine commencent à susciter de l’intérêt, bien que les différences de culture et le décalage horaire posent des défis supplémentaires.

L’avenir numérique de Studassist

La discussion s’est conclue par un aperçu de l’avenir de Studassist. L’entreprise prévoit de lancer deux nouvelles plateformes, Studassist et Studapply, qui permettront de digitaliser davantage le processus d’accompagnement des étudiants. Ces plateformes offriront des outils pour faciliter le choix d’écoles supérieures, le soutien scolaire et la préparation aux concours, élargissant ainsi leur portée et leur impact.

Les nouveaux outils digitaux de l’entreprise promettent, quant à eux, d’apporter encore plus de ressources et de soutien aux étudiants à la recherche d’opportunités éducatives à l’étranger.

