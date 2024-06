Le Trophée de la 8e édition de Casablanca Smart City a été attribué, mercredi, à Valet Club, une startup proposant des solutions innovantes de mobilité urbaine.

La compétition de Casablanca Smart city a été marquée par la participation de 120 startups, avec un jury composé d’experts dans le domaine. Cette 8e édition s’est penchée sur le développement urbain intelligent dans une optique durable et inclusive, en alignement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Valet Club s’est vu attribuer le premier prix grâce à son approche intelligente et durable en matière de mobilité urbaine. Othmane Benslimane, co-fondateur de cette startup, s’est dit honoré par cette distinction, indiquant que la startup propose des services de mobilité urbaine qui contribuent au développement de la Smart city.

La plateforme Valet Club met les clients en relation avec des voituriers qui offrent une multitude de prestations, notamment le stationnement, le lavage, la vidange et la recharge électrique. Dans l’avenir, la startup vise à étendre ses services au-delà de Casablanca.

Casablanca Smart city, événement national, marqué en outre par la participation de la ville de Guelmim à côté de plusieurs villes européennes et asiatiques, réunit chercheurs, décideurs, innovateurs et citoyens pour favoriser le partage de connaissances et d’expériences, ainsi que la co-création de solutions novatrices adaptées aux besoins spécifiques du contexte marocain et international.