Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat brillent sous les couleurs du Maroc, au grand bonheur des supporters marocains. Ce qui n’a pas manqué d’interpeller les fans de l’Olympique de Marseille et de Manchester United, où évoluent respectivement les deux Lions.

Grands titulaires dans le onze national de Walid Regragui, Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat ont été spectaculaires, hier mercredi, face à la Tanzanie (3-0). Le premier a même été sacré homme du match tandis que le deuxième a décroché l’une des meilleures notes (7.2) de la sélection sur le spécialiste du scoring sportif Sofascore.

Ce qui n’est pas sans rappeler leur remarquable parcours durant la Coupe du monde quand les deux internationaux ont conquis non seulement le cœur des Marocains mais aussi les techniciens du ballon rond. Ce fut le cas par exemple du sélectionneur espagnol d’alors, Luis Enrique, qui a été impressionné par les qualités d’Ounahi.

C’est grâce d’ailleurs grâce à l’odyssée qatarie que les deux internationaux ont séduit les clubs européens dans lesquels ils évoluent à présent.

Morocco’s midfield maestro is your TotalEnergies Man of the Match! 🌟 #MARTAN | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/3gozWlp8jE

En effet, quelques mois après cette grand-messe du ballon rond, Ounahi et Amrabat ont rejoint respectivement les bancs de l’Olympique de Marseille et de Manchester United, où ils étaient très attendus par les supporters. Mais les choses ont pris une toute autre tournure.

Ces derniers essuient des critiques depuis plusieurs semaines quant à leur niveau en club. Les supporters se demandent comment se peut-il que ces mêmes joueurs excellent avec leurs nations alors qu’ils titubent en club? Plusieurs facteurs entrent en jeu.

Concernant Ounahi, celui-ci a eu droit à un très timide début avec le club Phocéen. En plus, depuis sa signature, le milieu de terrain doit jongler avec de nombreuses blessures l’ayant gardé loin des terrains, et ce pendant plusieurs semaines.

Aussi, le jeune joueur a dû affronter de douleureuses épreuves personnelles, dont la disparition tragique de son meilleur ami Oussama Falouh. Mais ce n’est pas tout. Contrairement à sa place dans le système de Regragui, Ounahi a un tout autre rôle qu’on lui a imposé à l’OM.

Lors de ses débuts, le natif de Casablanca ne jouait même pas à son poste. En plus, en seulement un an avec le club français, Ounahi a eu droit à 3 entraîneurs qui l’utilisaient à leurs propres manières. C’est pour cela que le paradoxe entre le Ounahi du Maroc et celui de l’OM est flagrant. Toutefois, avec Gattuso à la tête dudit club, la situation pourrait évoluer dans le bon sens pour le Marocain.

Le même sort est partagé par le “Gladiateur”, vivement hué à Manchester United. Lors du Mondial 2022, la presse n’avait d’yeux que pour lui, la pièce maîtresse dans l’exploit des Lions de l’Atlas. Ces performances lors de cet évènement ont attisé la curiosité de plusieurs géants européens. Finalement, c’est au club mancunien qu’il a décidé d’offrir ses services.

Amrabat, cœur du milieu de Regragui, a rejoint les Red Devils le 1er septembre, retrouvant ainsi l’entraîneur Erik ten Hag avec lequel avait-il lancé sa carrière à Utrecht. Blessé, il n’a pu enfiler le maillot mancunien qu’a partir du 23 septembre face à Burnley. Mais comme pour son compatriote, ses débuts étaient mitigés.

Sofyan Amrabat.

Had a great world cup with raving reviews but seems to have fizzled off at manchester united in his loan move.

Has your opinion of him changed or is he still a quality player? pic.twitter.com/WYG8UlknFJ

— princeofcpt (@princeofcpt) January 18, 2024