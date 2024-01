Dans ce numéro de « Club Entreprises », Mehdi Lakhlifi, fondateur et Directeur général de BI Engineering, partage des insights sur sa société, spécialisée en consulting et conseil en technologie 3D, conception et bureau de méthode. Avec une approche qui allie technologie et art, BI Engineering se distingue dans le paysage industriel marocain et international.

Fondée il y a moins de deux ans, BI Engineering est le fruit d’une expertise de plus de onze ans, initiée par Mehdi Lakhlifi dans le domaine de l’ingénierie. Ce cabinet de conseil offre une large gamme de services spécialisés, aidant les entreprises manufacturières dans leurs projets de conception, de modélisation et d’amélioration continue. « Notre objectif est de supporter ces entreprises, notamment dans les secteurs automobile et aéronautique, en leur fournissant des services de conception avant la fabrication et des rapports de contrôle précis et rapides grâce à notre technologie de scan 3D, » explique Mehdi Lakhlifi.

Une approche innovante : métrologie et rétroconception 3D

BI Engineering se distingue par son utilisation innovante de scanners 3D dans la métrologie et la rétroconception. « Nous avons identifié un gap entre les technologies de métrologie conventionnelles au Maroc et celles utilisées en Europe. En adoptant des scanners 3D avancés, nous permettons aux entreprises de recevoir des modèles 3D précis en un temps record, » souligne notre invité. Leur technologie a non seulement amélioré la précision, mais aussi la rapidité de livraison des projets.

Des clients de renom et une reconnaissance internationale

La clientèle de BI Engineering inclue des multinationales et des entreprises majeures telles qu’Airbus. Leur scanner 3D, le SIMSCAN, a même reçu le prestigieux Prix Red Dot, témoignant de son excellence technologique. « Ce scanner peut traiter des objets brillants, noirs, et non réfléchissants avec une précision remarquable, ce qui le distingue de la concurrence, » déclare Lakhlifi.

Projets et orientations futures

Concernant l’avenir, BI Engineering envisage de s’associer à des leaders mondiaux de l’impression 3D pour offrir des solutions complètes, de la conception à la production de prototypes. « Notre vision est d’accompagner les entreprises et les entrepreneurs marocains de l’idée à la fabrication, » partage Mehdi Lakhlifi.

Avec son approche unique et ses technologies de pointe, BI Engineering est à n’en pas douter en train de redéfinir les standards de la conception 3D et du conseil en ingénierie, non seulement au Maroc mais aussi à l’international.

