Tahar Hamdani est un ingénieur agronome visionnaire. Utilisant l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe, il a fondé en 2022 PCS Agri, une startup qui ambitionne de moderniser et d’optimiser les pratiques agricoles au Maroc, mais aussi en Europe. Tout un programme pour transformer l’agriculture en une industrie plus efficace et durable.

PCS Agri s’est fait un nom avec des outils comme TRACK TOM, une application d’IA dédiée à l’analyse précise des cultures. Concrètement, cette plateforme d’estimation de rendement de la tomate permet l’optimisation de la gestion opérationnelle dans la ferme de production, au niveau de la station d’emballage et une meilleure communication avec les clients finaux.

Hamdani explique : « Cette technologie permet aux agriculteurs de comprendre et de réagir plus efficacement aux conditions de croissance ». Les autres innovations de PCS Agri comprennent PIEGES CONNECTES pour la gestion des nuisibles et TRACK SEED pour surveiller la germination des semences avec toujours une utilisation des dernières technologies et de l’Intelligence Artificielle en vue de faciliter le travail des agriculteurs et les aider à rentabiliser leurs activités.

Défis et opportunités

Confrontée aux défis du changement climatique, de la gestion des ressources mais aussi la flambée des prix des intrants (fertilisants, pesticides…), PCS Agri propose des solutions pratiques et durables. « Nous ciblons une agriculture plus intelligente et plus durable », rappelle Hamdani.

En fournissant des données et analyses précises, PCS Agri aide les agriculteurs à prendre des décisions éclairées pour améliorer leur rendement et leur efficacité et d’une certaine manière contribue à favoriser une agriculture plus rationnelle et plus respectueuse de l’environnement.

Engagement social et éducatif

PCS Agri ne se contente pas de fournir des outils technologiques ; elle s’engage également dans la formation et l’éducation des agriculteurs. « Nous voulons non seulement fournir des outils, mais aussi enseigner les meilleures pratiques agricoles », souligne Hamdani. Cet engagement social renforce la position de PCS Agri en tant qu’acteur responsable dans le domaine de l’agro-industrie.

Après avoir consolidé sa présence au Maroc, essentiellement dans le secteur de la culture sous serres dans la région d’Agadir, PCS Agri vise maintenant l’Europe. « Notre objectif est d’élargir notre portée et d’apporter nos solutions innovantes à un public plus large », déclare Hamdani.

L’entreprise envisage d’introduire ses technologies en Europe, ouvrant ainsi la voie à une reconnaissance internationale. Pour cela, notre invité prévoit un renforcement de ses équipes que ce soit au niveau de la force de vente ou encore pour recueillir un maximum de feedbacks afin d’améliorer sans cesse ses outils et son offre au service des agriculteurs de tous horizons et de tous pays.

