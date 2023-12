Club Entreprises reçoit XAYone, société marocaine en plein essor qui se distingue dans le domaine complexe de l’identification électronique et des services de confiance. Dirigée par Lamine Diouf, cofondateur et directeur général, cette entreprise basée à Casablanca, avec des représentations à Luxembourg et Dubaï, propose des solutions innovantes dans un secteur crucial pour la numérisation et la sécurité des transactions en ligne.

Pour notre invité Lamine Diouf, l’identification électronique est un processus clé dans le monde numérique actuel. Mais aussi sensible, car il concerne l’utilisation de données personnelles ou professionnelles sous forme électronique pour caractériser de manière unique une entité, qu’il s’agisse d’une personne ou d’une organisation. Cette identification est d’autant plus essentielle aujourd’hui que les transactions en ligne connaissent une croissance exponentielle.

Pour répondre à ce besoin croissant, XAYone offre une gamme de services de confiance, définis par la nouvelle loi marocaine 43-20, incluant la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, ainsi que la conservation de celles-ci.

Solutions tout-en-un

La valeur ajoutée de XAYone réside dans son approche intégrée et complète, offrant aux clients des solutions tout-en-un qui combinent l’identification électronique et la gestion des identités et des accès clients (CIAM). Cette approche globale permet non seulement de gagner du temps et de réduire les fraudes, mais aussi de simplifier et d’optimiser les processus métier. Les clients de XAYone incluent des groupes bancaires, des institutions financières et des entités du secteur public au Maroc.

La vision de XAYone ne se limite pas au territoire national. L’entreprise vise une expansion internationale, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, grâce à des partenariats locaux et une approche stratégique axée sur les solutions cloud.

En reconnaissant l’importance de l’encadrement juridique marocain dans le renforcement de la confiance numérique, Lamine Diouf souligne l’impact positif des récentes législations sur les services de confiance. Il envisage même une réglementation africaine spécifique, ce qui témoigne de la volonté de XAYone de jouer un rôle de premier plan dans le développement numérique à l’échelle continentale.

Les solutions de confiance numérique de XAYone sont donc, non seulement une réponse aux besoins actuels, mais aussi une anticipation des défis futurs du numérique et de la sécurité des données.

