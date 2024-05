Pour son édition 2024, le Gitex Afria Morocco qui se déroule du 29 au 31 mai à Marrakech, promet des retombées économiques significatives pour l’ensemble du continent, en particulier pour son écosystème startups et TPME. C’est ce qu’a récemment déclaré Chakib Achour, le représentant de cet événement.

La 2e édition du Gitex Afria Morocco commence aujourd’hui avec une participation accrue de l’écosystème startup/TPME. «L’année dernière, nous avons enregistré 400 startups. Cette année, nous en comptons 750», a annoncé Chakib Achour dans une interview publiée hier. Il a également précisé que «parmi ces 750 startups, 700 sont africaines, venant de la Tunisie, de l’Égypte, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, de l’Afrique du Sud, du Kenya et d’autres pays africains», sans oublier le Maroc, pays hôte.

S’agissant de la participation marocain, la plupart des sociétés impliquées dans l’intégration des services IT, des services de télécommunications, ainsi que celles fournissant des solutions innovantes et de consulting, sont présentes, nous confirme l’organisation, pour qui, cela représente «une opportunité extraordinaire».

Avec quelques 450 sociétés de capital-risque et d’investissement présentes à cette deuxième édition de Gitex Afria Morocco, les startups «auront l’opportunité de présenter leurs solutions et, surtout, de convaincre les investisseurs pour des levées de fonds», souligne Chakib Achour. Ces retombées s’étendent au-delà des simples financements. Selon lui, «ce contexte unique stimulera l’innovation, augmentera considérablement les levées de fonds des startups et contribuera au développement de l’économie numérique, dont l’Afrique a tant besoin».

En outre, «des investisseurs et de grandes multinationales annonceront des investissements, et de nombreux MoU (Mémorandums d’Entente) facilitant des partenariats entre gouvernements et entre secteurs public et privé seront signés». Chakib Achour a qualifié ces annonces «de bon augure pour le développement de l’innovation et auront des retombées économiques bénéfiques et significatives pour l’ensemble du continent».

Le Gitex Afria Morocco s’impose comme le plus grand rendez-vous technologique, mobilisant un nombre important de startups et de TPME offrant des services IT.