Invitée de ce »Club Entreprises », Latifa Tahri, orthophoniste et fondatrice de la plateforme Dyslexia, spécialisée dans l’éducation des enfants dyslexiques au Maroc. En offrant des outils adaptés et en renforçant la compréhension de la dyslexie, cette initiative représente une avancée significative dans l’approche de l’éducation de ces enfants et s’inscrit comme un modèle inspirant dans ce domaine.

Riche de ses 35 ans d’expérience en orthophonie, Latifa Tahri a décidé de lancer Dyslexia.ma en partant d’un constat : « Dans les écoles bilingues, les enfants dyslexiques font face à des obstacles majeurs, surtout en arabe. J’ai réalisé qu’il fallait des outils spécifiques pour cette langue, » dit-elle. Sa propre expérience avec sa fille dyslexique a été un catalyseur pour ce projet.

Dyslexia.ma se distingue comme la première plateforme de ce type au Maroc mais aussi dans le monde arabe. Elle aborde des aspects essentiels tels que la lecture, l’orthographe, et les fonctions cognitives. « Notre plateforme est conçue pour fournir aux orthophonistes des outils efficaces qui permettront d’améliorer ainsi directement le parcours d’apprentissage de l’enfant, » explique notre invitée. Cela marque une étape importante pour les enfants dyslexiques apprenant l’arabe, souvent négligés dans les ressources éducatives.

Des parents désemparés

Confrontés au diagnostic de dyslexie, de nombreux parents se retrouvent souvent désemparés. Madame Tahri rappelle à ce sujet que la dyslexie, loin d’être un handicap, est un trouble qui peut être géré avec succès. « Nous avons observé que des enfants dyslexiques étaient capables d’exceller dans des établissements renommés. Ce qui est crucial, c’est l’accompagnement adapté, » précise-t-elle. Cette approche vise à modifier la perception de la dyslexie et à renforcer la confiance des parents dans les capacités de leur enfant.

Dyslexia.ma joue également un rôle clé dans la sensibilisation à la dyslexie. Avec des informations accessibles via internet, la plateforme entend démontrer que la dyslexie n’est pas un obstacle insurmontable. « Notre mission est d’établir un pont entre les orthophonistes et les parents pour une meilleure compréhension et gestion de la dyslexie, » affirme Fadila Tahri, mettant en avant la nécessité d’une collaboration étroite pour le bien-être de l’enfant.

Notre invitée envisage un avenir où Dyslexia.ma deviendrait une ressource incontournable, non seulement pour les spécialistes, mais aussi pour les familles. « Notre vision est de démystifier la dyslexie, la rendre moins intimidante pour les parents et les enfants, et de fournir des outils qui facilitent réellement l’apprentissage, » ajoute-t-elle. Cet objectif ambitieux place cette plateforme à l’avant-garde de l’innovation en matière d’éducation spécialisée.

