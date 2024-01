Les joueurs de la sélection «sont motivés pour aller chercher le trophée» lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui débute demain en Côte d’Ivoire, a affirmé le sélectionneur national Walid Regragui au micro de la FRMF.

Le coach national Walid Regragui est revenu au micro de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur le déroulement du séjour des Lions de l’Atlas en Côte d’Ivoire, où démarre demain la CAN-2023.

Malgré l’annulation du match de préparation contre la Gambie, Regragui garde une attitude positive. «On est très content d’être venu beaucoup plus tôt. On devait jouer la Gambie et malheureusement, ils nous ont fait faux bons à la dernière minute. On a été obligé de s’adapter, mais ça nous a permis de gagner pratiquement trois jours pour pouvoir s’adapter ici».

«Il fait très chaud donc c’est bien pour les joueurs pour que leur corps s’habitue à la chaleur», a-t-il poursuivi.

À propos de la victoire contre la Sierra Leone (3-1), jeudi, au stade de San Pedro, où l’équipe nationale disputera les matchs de la phase de poules, Regragui s’est d’abord félicité de ne pas avoir perdu de joueurs à cause de blessures avant de souligner qu’il a mis en place des schémas tactiques qu’il aimerait reproduire en CAN.

«Ce qui est important d’abord en premier lieu c’est de ne pas avoir de blessé sur ce match. Donc, heureusement, on n’a perdu personne sur ce match», a-t-il dit, ajoutant «On a mis en place des choses qu’on va vouloir réitérer à la CAN.

تصريح السيد وليد الركراكي حول آخر التحضيرات 🎙️Mr. Walid Regragui statement on the ongoing preparations#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/kK5XlESScv — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 12, 2024

Regragui a révélé qu’il a essayé de mettre en difficulté ses protégés afin de les préparer pour le deuxième match contre la RDC qui devrait se jouer en milieu de la journée (à14h).

«On s’est surtout mis en difficulté à jouer à un horaire qui est pratiquement l’horaire de du deuxième match. C’est-à-dire à 14h. Nous, on a joué à 15h», a révélé coach Walid, pour qui cette expérience a montré que «la chaleur allait jouer un rôle important, qu’il fallait vite s’y habituer».

«C’est des conditions qui sont difficiles pour nos joueurs, mais heureusement ils ont bien récité leur leçon », s’est-il félicité.

«Ils ont fait ce qu’il devait faire. C’est d’abord gagner ensuite mettre en place les choses. On a vu des choses intéressantes. On s’est aperçu de quelques détails qu’on doit corriger mais sincèrement on est content», a-t-il ajouté.

Lire aussi: CAN 2023: Tuchel, le coach de Mazraoui, conteste le choix de Regragui

Côté « pression », Regragui voit d’un bon œil «la pression qui accompagne ce genre de compétitions. «Je le dis depuis l’année dernière. Nous on sait ce que c’est que la pression et on vit avec. Voilà, mais pas plus que ça. On sait qu’on a des responsabilités ça qu’on sait qu’on a des supporters et un peuple derrière nous. Et voilà, on ne veut pas les décevoir. Et ne pas les décevoir, c’est donner le maximum».

«C’est ce que j’ai dit aux joueurs maintenant dire aujourd’hui qui va gagner et qui va pas gagner comme je le dis souvent ça sert à rien de dire qui est favori et qui ne l’est pas. La réalité elle est sur le terrain à nous d’être à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Et les joueurs, sincèrement, depuis qu’ils sont là comme dans toutes les compétitions. Voilà, ils sont motivés pour aller chercher le trophée et la pression ça a du bon», a-t-il poursuivi

Lire aussi: CAN 2023: ces jeunes Lions de l’Atlas convoqués pour la première fois

«On sait qu’on va avoir des supporters derrière nous et on a envie de les rendre heureux et leur dire: merci. Sincèrement, on sent leur soutien, on sent leur attente. Ils ont hâte aussi d’être dans la compétition. On a tous hâte de revivre les mêmes émotions qu’à la Coupe du Monde. Qu’ils nous soutiennent comme ils le font tout le temps. Je suis certain qu’ils vont pousser les joueurs à donner le maximum aussi et qu’ils vont être nombreux inch’Allah en Côte d’Ivoire», a-t-il conclu.