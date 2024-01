Opta, spécialiste des statistiques sportives a dévoilé ses prédictions pour la Coupe d’Afrique des Nations. Sans surprise, le Maroc figure dans le Top 3 des sélections ayant le plus de chances de remporter cette édition.

Les spéculations vont bon train concernant l’équipe qui va terminer sur le toit de l’Afrique. Sur les 24 équipes qui disputeront cette compétition, trois prétendants sortent du lot.

Selon Opta, l’expert en statistiques sur le ballon rond, les Lions de l’Atlas ont de sérieux atouts pour s’imposer et soulever le trophée tant convoité de la CAN.

Ainsi, les prédictions d’Opta placent le Royaume au 3e rang des favoris de la CAN. Les protégés de Walid Regragui disposeraient donc de 11.1% de chances de ramener la coupe à la maison.

𝐀𝐅𝐂𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑: Opta Predictions 📈

Who will win the 2023 Africa Cup of Nations?

The Opta supercomputer has delivered its 2023 AFCON predictions as tournament hosts Ivory Coast look to dethrone reigning champions Senegal.#TotalEnergiesAFCON2023 | @CAF_Online

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 9, 2024