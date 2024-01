La liste de l’équipe nationale marocaine de football pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, est marquée par la présence de nouveaux noms qui ont gagné la confiance du sélectionneur national, Walid Regragui, afin de renforcer les rangs des Lions de l’Atlas.

La plupart des nouveaux joueurs convoqués participeront pour la première fois à une compétition continentale avec l’équipe nationale et auront le privilège d’évoluer aux côtés de piliers des Lions de l’Atlas qui ont réalisé l’exploit historique lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, en tant que première équipe africaine à atteindre les demi-finales.

Le coach Walid Regragui compte beaucoup sur ces nouveaux noms, qui ont montré leur stature dans des équipes évoluant dans des championnats internationaux prestigieux, ainsi que lors des matchs amicaux ou officiels de l’équipe nationale.

يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 🇨🇮 Our National Team continues its preparations for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023

En comparaison avec la liste des joueurs ayant disputé la précédente CAN, la liste actuelle est marquée par la présence du gardien de l’AS FAR, El Mehdi Ben Abid, aux côtés des expérimentés Yassine Bounou (Al Hilal) et Munir El Kajoui (Al Wahda).

Dans la ligne défensive, l’arrière droit de l’équipe égyptienne des Pyramids, Mohamed Chibi signe son retour dans la liste de Regragui pour la CAN, après sa participation avec les Lions de l’Atlas à l’édition du Cameroun.

La ligne défensive de l’équipe nationale est également renforcée par Abdelkabir Abqar (Alaves, Espagne), Yunis Abdelhamid (Stade Rennais, France), Chadi Riad (Bétis, Espagne), outre Noussair Mazraoui (Bayern Munich, Allemagne), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca).

En milieu de terrain, Walid Regragui a fait appel et de jeunes éléments prometteurs, comme Bilal El Khannouss (Genk, Belgique), Oussama El Azzouzi (Bologne, Italie) et Amir Richardson (Reims, France).

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 🚨 Team list confirmed for the upcoming TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023

Sur la ligne offensive, Abdessamad Ezzalzouli (Betis, Espagne), Amine Adli (Leverkusen, Allemagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven, Pays-Bas) et Tarik Tissoudali (Gand, Belgique) prendront part à leur première CAN, tandis que Ayoub El Kaabi (Olympiakos, Grèce) fait son retour après sa participation au Cameroun.

La liste des Lions de l’Atlas connait la présence de six joueurs de l’équipe nationale U23, qui remporté la Coupe d’Afrique de la catégorie, disputée en 2023 au Maroc, à savoir Chadi Riad, Bilal El Khannouss, Oussama Azzouzi, Amir Richardson, Abdessamad Ezzalzouli, et Ismael Saibari, des noms sur lesquels parie le sélectionneur national pour assurer l’avenir de l’équipe nationale.