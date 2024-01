La Confédération africaine de football a dévoilé ce mercredi de nouveaux clichés des Lions de l’Atlas à 3 jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les protégés de Walid Regragui ont tenu aujourd’hui mercredi, une séance shooting officielle en prévision de la CAN 2023. Celle-ci s’est déroulée dans la résidence des Lions à San Pedro.

🇲🇦 In their 19th participation, ready to make it a campaign to remember 🔥@EnMaroc | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/JpDJYrICEA

— CAF (@CAF_Online) January 10, 2024