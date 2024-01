L’équipe nationale de football s’est imposée face à son homologue sierraléonaise sur le score de 3 buts à 1, en match de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), disputé jeudi à San Pedro en Côte d’Ivoire.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été signés Youssef En-Nesyri, auteur d’un doublé (30e, 55e) et Sofiane Boufal (35e).

نهاية المقابلة الودية بفوز منتخبنا الوطني أمام منتخب السيراليون

🏁Full time! 🇲🇦3-1🇸🇱

The friendly game ended with a win for our National Team#DimaMaghrib pic.twitter.com/o7hBlpOjJ8

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 11, 2024