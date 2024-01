L’avion transportant les joueurs de l’équipe nationale gambienne de football à destination de la Côte d’Ivoire pour participer à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023, a du faire demi-tour mercredi après quelques minutes de vol en raison de « problèmes techniques », a indiqué la Fédération nationale dans un communiqué.

» La Fédération gambienne de football (GFF) regrette d’informer le public que le vol affrété transportant les Scorpions à la Coupe d’Afrique des Nations est retourné à Banjul en raison de problèmes techniques.

Le vol durait neuf minutes lorsque l’équipage a pris conscience de la situation et a immédiatement demandé à retourner à Banjul. Lors de l’atterrissage, les premières investigations ont révélé une perte de pression et d’oxygène dans la cabine », souligne le communiqué.

« Cependant, l’équipe technique de la compagnie aérienne exploitant le vol, Air Côte d’Ivoire, est en train d’évaluer plus en détail la situation afin de déterminer la cause du manque d’oxygène et de pression dans la cabine.

