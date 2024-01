À deux jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations, Thomas Tuchel, coach du Bayern Munich, affirme ne pas vouloir voir son arrière droit sur la pelouse avant le 3e match des Lions de l’Atlas.

La CAN 2023 est sur le point de commencer. Walid Regragui et ses poulains se trouvent actuellement à San Pedro où ils peaufinent les dernières préparations de l’équipe nationale avant d’entamer cette compétition continentale.

Convoqué par Walid Regragui pour disputer cette CAN, plusieurs interrogations fusaient, tant au Maroc qu’en Allemagne, quant à la disponibilité de Noussair Mazraoui. Pour rappel, celui-ci avait contracté une déchirure au mollet en Ligue des champions contre Manchester United. Le Marocain s’était vu contraint de quitter la pelouse dès le début de la seconde période.

Depuis, plusieurs rumeurs ont vu le jour. Récemment, l’international marocain a repris l’entraînement individuel au Bayern. Mais Regragui semble faire confiance à son joueur. Le sélectionneur national a gardé Nouss dans ses plans pour la CAN. D’ailleurs, Thomas Tuchel, coach des Bavarois, a évoqué ce cas en conférence de presse hier, jeudi 11 janvier 2024.

Dans ce sens, l’entraîneur du FCB a indiqué que son joueur est en ce moment en phase de récupération. Toutefois, Tuchel avait certaines réserves qu’il voulait faire passer au staff technique de l’équipe nationale.

Tuchel on Mazraoui going to the AFCON: « I understand every national team coach who wants to field the best players. Our wish would have been for him to go there a bit later. Our recommendation is that he can only play in the third group game at the earliest. But that’s just a… pic.twitter.com/l4Y8UcRAGY

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 11, 2024