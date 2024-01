L'international marocain Amine Adli et le latéral ivoirien Ghislain Konan se battent pour le ballon lors d'un match international de football amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc au stade Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan, le 14 octobre 2023. © Sia KAMBOU / AFP

Dans une récente interview accordée à beIN Sports, Amine Adli est revenu à cœur ouvert sur plusieurs points de sa carrière. L’attaquant a également évoqué la sélection marocaine et sa participation lors de cette CAN 2023.

La chaîne qatarie beIN Sports a publié hier mardi une interview de l’international marocain Amine Adli et ce à quelques jours seulement du début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Lors de cet échange, l’attaquant des Lions de l’Atlas s’est longuement arrêté sur son parcours exceptionnel au sein du Bayer Leverkusen. De même, l’interview était l’occasion de revenir sur la participation marocaine à la CAN.

Adli a d’abord tenu à s’exprimer sur sa sélection avec les Lions de l’Atlas. A cet effet, le jeune joueur a exprimé sa joie de rejoindre la sélection marocaine. “C’est quelque chose de spécial de jouer pour le Maroc, le pays de mes parents et de mes grands parents, de mes origines”, lance-t-il, le verbe ému.

Quant à son arrivée au Complexe Mohammed VI de football, l’international marocain indique qu’il a été très bien accueilli au sein de “cette équipe très compétitive”. Il a ensuite chanté les louanges de ses compatriotes de l’équipe nationale qu’il estime comblée de joueurs de qualité tout en faisant un clin d’œil aux jeunes talents qui arrivent.

Celui qui évolue actuellement au Bayer Leverkusen affirme que la CAN reste en réalité d’une compétition assez imprévisible. “Comme on peut le voir, le Maroc n’a qu’une seule CAN dans son histoire. On a toujours eu du mal à la CAN, mais c’est sûr qu’on y va pour faire quelque chose de grand”, affirme Adli.

D’ailleurs, le Lion de l’Atlas et ses coéquipiers ont pour objectif de rendre le peuple marocain fier. “On va essayer de se donner au mieux pour faire quelque chose de beau”, promet le joueur.

« Après la Coupe du Monde, l’attention est sur nous. Mais comme le coach l’a répété plusieurs fois, ce qui est passé est passé, maintenant c’est fini, on doit essayer de faire quelque chose de nouveau avec cette CAN qui est totalement différente de la Coupe du monde« , révèle Adli.

Concernant la différence entre les matchs joués en Afrique subsaharienne et en Afrique du nord, le joueur indique que ceux sont très différents, « beaucoup plus compliqués, plus physiques et plus fermés ». Cependant, Adli ne sera pas à son premier test: il a eu l’occasion de jouer trois matchs contre des sélections africaines. « Il faut savoir s’adapter et je pense qu’on a une équipe capable de jouer tout type de matchs. C’est à nous de donner de notre mieux et d’essayer de gagner tous les matchs« , prévient-il.

Il convient de rappeler que cette interview a été réalisé il y a quelques semaines de cela. Sélectionné par Walid Regragui pour disputer la CAN, Adli a dû quitter en catastrophe le rassemblement des Lions à Maâmoura suite au décès de sa mère. Actuellement, il se trouve aux côtés de sa famille et proches à Meknès.

Amine Adli devrait rejoindre les Lions à San Pedro après les funérailles de sa mère

Selon les bruits de couloirs, l’attaquant marocain ne s’est pas encore décidé quant à sa participation à la CAN 2023 avec les Lions de l’Atlas suite à cet événement douloureux. La décision du jeune joueur en deuil devrait tomber dans les jours à venir.