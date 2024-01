Dans une interview accordée à la BBC, le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, évoque les chances du Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur revient sur l’ambiance de la préparation ainsi que le mental du groupe.

En Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’équipe du Maroc fait figure de favorite, après la performance inédite au Mondial du Qatar. Mais pour son capitaine, Romain Saïss, il faut garder la tête sur les épaules. « De mon point de vue, nous ne sommes pas les favoris« , temporise l’international marocain lors d’une interview accordée à la BBC.

