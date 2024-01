Malgré une très nette domination, la République démocratique du Congo a été accrochée par la Zambie (1-1) mercredi soir à San-Pédro lors du deuxième match du groupe F, le dernier de la première journée de la Coupe d’Afrique des nations .

Sur son premier tir, la Zambie a ouvert le score avec un but gag : à la suite d’une sortie du gardien de Rodez (L2) Lionel Mpasi-Nzau loin de son but, Patson Daka a joué rapidement une touche pour Kings Kangwa dont le tir lointain a fini dans la cage congolaise désertée (23e).

Sous une chaleur lourde et humide, le RDC du sélectionneur français Sébastien Desabre a logiquement égalisé quatre minutes plus tard par Yoane Wissa, l’attaquant de Brentford qui a repris de près un centre côté droit de Cédric Bakambu (27e).

