Le Mali a battu l’Afrique du Sud (2-0), ce mardi , pour son entrée en lice en Coupe d’Afrique des Nations, prenant une légère option sur la qualification.

Sur le coup franc, Doumbia enroule son ballon avec son pied gauche et surprend le portier sud-africain, qui le sort difficilement. Hamari Traoré suit bien et marque dans le but vide à la 66e minute.

Signant une deuxième mi-temps de qualité, les Aigles ont été récompensés avec un deuxième but de Lassine Sinayoko. Sur une nouvelle belle récupération de Traoré, Doumbia sert Sinayoko qui entre dans la surface et marque d’un extérieur du pied.

Mali’s second goal from Sinayoko, you just can’t stop him, dissecting South Africa’s defense for fun #AFCON2023 pic.twitter.com/GZKIXGdaXc — Temidayo (@thisistemidayo) January 16, 2024