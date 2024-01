« Ce n’était pas facile de gagner face à la Tanzanie avec l’humidité qui n’aide pas », a déclaré le sélectionneur national, Walid Regragui, après la victoire du Maroc face à la Tanzanie (3-0), lors de son premier match en Coupe d’Afrique des Nations, ce mercredi 17 janvier à San Pedro en Côte d’Ivoire.

« Ce n’était pas facile. L’humidité n’aide pas. C’est le premier match, on avait un petit peu peur avec les résultats des grandes équipes depuis le début de la compétition, mais les joueurs ont faim. Ils savent ce qu’il veulent », a déclaré le coach au micro d’Arryadia.

« Nous avons bien entré en match. Il y avait une petite peur au début de la deuxième mi-temps, car on n’avait pas bien entamé la seconde période », a-t-il concédé expliquant que « cela arrive à toutes les équipes ».

Ne cachant pas son satisfecit, Regragui a poursuivi: « Nous apprenons à gérer les temps forts et les temps faibles lors d’une compétition qui ne sera pas facile. Nous avons confiance en nos joueurs que ce soit ceux sur le terrain ou encore ceux sur le banc qui peuvent aider. Il suffit juste que je fasse les bons changements ».

Dans cette veine, il a noté que « Mohamed Chibi a remplacé Yahia Attiatallah qui ne pouvait pas participer » tout comme « Abde (Abdessamad Ezzalzouli, NDLR) qui a lui aussi fait son entrée à la place de Boufal qui était un petit peu malade ce matin, donc pas à 100% ».

« Sincèrement, c’est un grand joueur », a-t-il dit concernant Sofiane Boufal. « Il est venu vers moi me dire qu’il ne peut pas entrer dès le départ et qu’il vaut mieux qu’il fasse son entrée à la 60e minute », a-t-il dévoilé.

« Vous avez vu Adli, le pauvre même avec le décès de sa mère que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, il a fait son entrée. Nous avons les joueurs, le plus important c’est de faire plaisir à nos supporters ».

Interrogé sur la gestion de l’effort dans les conditions climatiques difficiles de la CAN en Afrique subsaharienne, Regragui s’est montré fier de ses joueurs.

« J’étais très content de mes joueurs qui ont commencé à comprendre l’importance de la gestion de leurs efforts, les temps forts et les temps faibles. Avec ce climat, si tu veux partir faire la pression, tu seras piégé, et c’est pour cela qu’on doit savoir quand il faut faire pression et quand se relacher un petit peu. Ils l’ont fait aujourd’hui malgré le fait que nous n’avons pas fait le pressing nécessaire par moment et nous avons laissé des espaces », a-t-il souligné, concluant sur le souhait de voir son équipe « grandir avec la compétition ».

