La Namibie a surpris la Tunisie, ce mardi 16 janvier 2024 à Korhogo, réalisant la première victoire de son histoire en Coupe d’Afrique des Nations.

Nouvelle surprise dans ce début de cette Coupe d’Afrique des Nations. La Namibie a battu la Tunisie (1-0), ce mardi, pour son entrée en lice.

Le match a basculé en faveur de la Namibie à la 88e minute grâce à un but de Deon Kavendji.

L’autre match du groupe E, comptant pour la même journée, opposera en soirée le Mali à l’Afrique du Sud (21h).

🇳🇦 Daniel Hotto 🇳🇦

Namibia’s match winner is your TotalEnergies Man of the Match! 🌟 #TUNNAM | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/xOfIAzlgY2

— CAF (@CAF_Online) January 16, 2024