Les concepts et les technologies évoluent si vite que ce qui est pertinent aujourd’hui peut devenir obsolète demain. Pour rester compétitives, Les entreprises doivent donc non seulement suivre le rythme, mais également anticiper les tendances futures. Dans cet épisode, Rachid Rassani, PDG de IT Road Consulting, explore les facettes de cette transformation et nous explique la nécessité pour les entreprises d’adopter une approche proactive face à cette évolution constante.

IT Road Consulting se distingue par son approche globale qui ne se limite pas à l’aspect technique, mais intègre les dimensions stratégique, opérationnelle et économique des technologies dans les modèles d’affaires de ses clients.

Rachid Rassani souligne que l’intelligence artificielle (IA) n’est pas en soi une fin, mais un moyen d’accélérer la transformation à travers des cas d’utilisation innovants qui révolutionnent les processus d’entreprise. Le potentiel de l’IA peut aider à améliorer la prise de décision et à optimiser les opérations est indéniable, mais son adoption doit être réfléchie et alignée avec les objectifs à long terme de l’entreprise.

Des défis à surmonter

Au-delà de l’IA, d’autres innovations technologiques telles que la gestion des données (data 360 degrés), l’intégration des systèmes existants et l’automatisation des processus (RPA) sont identifiées comme des leviers de croissance et d’efficacité. L’interopérabilité et la capacité à intégrer harmonieusement les nouvelles solutions avec les systèmes existants sont cruciales pour une transformation réussie.

Les entreprises font face à plusieurs obstacles dans leur parcours vers la digitalisation. Le premier concerne la diversité des technologies émergentes et la rapidité de leur émergence. Ensuite, le capital humain et la culture d’entreprise nécessitent une acculturation et une conduite du changement. Enfin, les coûts associés à la transformation digitale, bien que significatifs, sont justifiés par le retour sur investissement potentiel.

Une vision orientée client

L’approche de IT Road Consulting est résolument orientée client, mettant un point d’honneur à aligner les solutions technologiques avec la création de valeur et les modèles d’affaires des clients. Cela implique une étude approfondie des retombées potentielles de chaque innovation avant son implémentation. L’exemple de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), qui a vu une transformation significative dans la gestion des affiliations grâce à la digitalisation, est un cas d’école de l’impact de la transformation digitale menée par IT Road Consulting.

Rachid Rassani partage également les ambitions futures de son entreprise, notamment son orientation vers l’export, soutenue par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI). En renforçant leur positionnement au Maroc, en France et en Tunisie, ils aspirent à s’étendre au-delà des frontières nationales, proposant leurs services en Europe et en Afrique, soulignant l’importance d’une perspective internationale dans le domaine du numérique.