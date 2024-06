À l’occasion de leur prochain concert prévu le jeudi 4 juillet 2024 au Studio des Arts vivants de Casablanca, Faïçal Tadlaoui et Adil Kaghat reviennent pour nous sur la genèse et les projets de leur groupe qui revisite la musique des Pink Floyd.

Depuis sa création, Africa Band, sous l’impulsion de Faïçal Tadlaoui et de Yonnel Lallouz, s’est produit sur plusieurs scènes telles que Jazzablanca, L’Boulevard ou encore celle du Mégarama. À ce jour, il reste le seul groupe africain à rendre hommage au légendaire groupe britannique des années 70. « Nous, on le joue à notre manière, à savoir que 70% du travail qu’on fait, c’est le son. Parce que Pink Floyd, c’est le son et c’est très compliqué. Donc on n’essaie pas d’avoir leur son, on essaie d’avoir un gros bon son à nous« , explique Faïçal Tadlaoui, leader du groupe.

Le groupe marie avec brio la musique de Pink Floyd aux instruments orientaux comme le luth et le qanûn, tout en conservant le côté rock de la guitare électrique, un mélange qui saura séduire même les puristes. « On essaye de mettre subtilement des touches orientales… C’est vraiment ces sonorités-là sur des parties bien précises dans les morceaux, qui permettent de semer le doute et de surprendre. Nous, on veut surprendre« , ajoute Adil Kaghat, chanteur et guitariste du groupe.

L’engouement pour les groupes Tribute au Maroc ne cesse de croître, et le public marocain des Pink Floyd n’est pas en reste. « À chaque fois, on est étonnés de voir combien il y en a, jeunes et moins jeunes… les profils inattendus, les dames en djellaba, c’est un truc de fou, ça va vraiment de quinze ans à 80 berges« , s’enthousiasme Faïçal Tadlaoui.

Le groupe a également annoncé un show résident à Marrakech à partir de septembre, au Palais des congrès, pour proposer deux concerts par mois.

En ce qui concerne l’avenir, Africa Band vise à étendre son influence au-delà des frontières marocaines. « On est en train de prospecter pour jouer en Afrique, et ailleurs, pour être présents dans des festivals. On commence à avoir des retours. C’est vrai qu’on a envie plus de cibler l’Afrique et le monde arabe, mais l’Afrique, c’est vraiment l’objectif de 2025« , précsie Tadlaoui, en soulignant l’ambition du groupe de se produire dans différentes villes et capitales du continent.

Le concert, organisé par Radio Factory, Touareg Prod et Ligne Rouge, se déroulera le jeudi 4 juillet 2024 au Studio des Arts vivants de Casablanca, à partir de 21h.